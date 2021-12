Adrian Năstase a fost reabilitat: ”Se încheie o perioadă de suferințe și nedreptăți”

Adrian Năstase a făcut anunțul, pe blogul său, precizând că i s-a încheiat o perioadă de 16 ani de ”suferințe și nedreptăți.”

Fostul premier al României (2000-2004 ) va avea și dreptul de a vota, în urma reabilitării, nu doar acela a fi ales în orice funcție publică.

Adrian Năstase: ”Ce-mi va rezerva viitorul, vom vedea împreună”

”Astazi, am aflat ca decizia instantei de fond, privitoare la cererea mea de reabilitare judecatoreasca, a ramas definitiva, nefiind contestata de procurori.

Se incheie astfel o perioada de 16 ani de suferinte si nedreptati, pe care doresc sa le las in urma.Puterea de a ajunge la acest moment mi-au dat-o membrii familiei mele, carora le multumesc inca o data.

Ce-mi va rezerva viitorul, vom vedea impreuna. Oricum, am aflat de la presedintele Mitterand, ca singurul cuvant care conteaza in politica este cuvantul „NU”, a scris fostul premier

Decizia instanței vine după ce, pe data de 8 octombrie, în condițiile în care și-a îndeplinit toate atribuțiile legale.

”În conditiile în care s-au împlinit toate conditiile prevăzute de lege, am depus astăzi, la instanță, solicitarea de reabilitare judecătorească”, scria în urmă cu două luni Adrian Năstase, tot pe blogul lui.

De ce a ajuns la închisoare Adrian Năstase

Totul are loc, mai exact, după ce, odată cu eliberarea sa din închisoare, din august 2014, fostul premier a trebuit să țină cont de anumite interdicții, printre care revenirea în politică.

o parte din cei patru ani şi jumătate, primiți în cazul dosarelor ”Zambaccian” şi ”Trofeul calităţii”.

În dosarul ”Trofeul Calității” Adrian Năstase a fost acuzat că a folosit fonduri din concursul ”Trofeul Calității” pentru a-și face campania prezidențială electorală din 2004. În celălalt dosar, Adrian Năstase este acuzat că a primit mită.

Fostul premier a stat închis în Penitenciarul Jilava din 26 iunie 2012 până pe 21 august 2014. De acolo nu are amintiri plăcute, dar și-a descoperit credința în Dumnezeu.

”Uneori, sper să existe viața de apoi. Cu cât privesc mai mult evoluțiile din știință, ce se întâmplă în spațiul acesta imens, mă întreb cum ar trebui să fie organizată o astfel de lume. De aceea, eu sunt de curând adeptul teoriilor sceptice, atunci când nu pot să dau un răspuns, suspend judecata.

La Penitenciarul Jilava, m-am gândit destul de mult la lucrurile astea, mai ales că trecusem printr-o perioadă în care părea că sunt foarte aproape de o astfel de lume. Am ajuns la concluzia că am avut un dar extraordinar în 2012, când practic am început o a doua viață.

Credința a pornit, probabil, dintr-un sens superior pe care mi-e foarte greu să-l judec. (…) Un minut, zece minute, am posibilitatea să ies din agenda zilnică și să mă gândesc că sunt lucruri importante pe care să le am în vedere. Am ajuns la epistolele Sfântului Apostol Pavel și călătoriile lui de a răspândi credința. Nu e doar religie, ci istorie, un pasaj din viața umanității, iar lucrul acesta te face să înțelegi mai bine prezentul”, a declarat Adrian Năstase, despre cum a fost în spatele gratiilor, în podcastul lui Damian Drăghici.