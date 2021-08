Adrian Neaga, poveste memorabilă cu Gigi Becali: „Am băut cu el și am întârziat la antrenament”

Adrian Neaga a fost unul dintre cei mai iubiți jucători de către suporterii Stelei, în perioada 2001-2005, respectiv 2007-2009.

Atacantul a jucat 92 de meciuri și a reușit 30 de goluri, iar Rică Neaga a refuzat chiar o super ofertă de la .

Adrian Neaga a dezvăluit de ce a întârziat la primul antrenament al Stelei: „Am semnat pe la trei noapte. Am băut cu nea Gigi”

Adrian Neaga și-a adus aminte de momentul în care a semnat cu Steaua în 2001 după ce Becali le-a plătit 850.000 de euro celor de la FC Argeș pentru transferul său.

„Prima zi la Steaua? Trebuia echipa să plece în cantonament, în Olanda. Cu toții aveau viză, doar eu nu am avut viză să pot pleca cu ei. Am și întârziat la antrenament”, a povestit fostul fotbalist conform .

Atacantul a fost chiar certat de antrenorul Victor Pițurcă care i-a reproșat faptul că a întârziat: „M-a certat și nea Piți. Am stat cu nea Gigi. Am semnat pe la trei noaptea. Am băut cu nea Gigi. Am întârziat cu nea Gigi, puțin”.

Cum a venit de pe plajă și în a înscris în poarta Stelei pe Ghencea

Adrian Neaga a fost crescut de FC Argeș, unde a jucat în perioada 1997-2001, însă a refuzat să plece împotriva Stelei și a plecat în vacanță: „Am plecat în vacanță, era nea Marian Bondrea. Mai era o etapă și i-am zis lui nea Marian că nu mai vin în Ghencea, mă duc și eu la mare”.

Piteșteanul este însă chemat la echipă înainte de meciul cu Steaua și chiar a reușit să înscrie: „M-am dus la mare, trei-patru zile, și m-a sunat Răzvan să vin să joc pe Ghencea. Am plecat de la mare și am jucat pe Ghencea. Am dat și gol, era superb”.

Steaua câștiga atunci titlul cu Victor Pițurcă, iar Neaga a rămas impresionat de atmosfera creată de suporterii Stelei și de sărbătoarea de la festivitatea de premiere: „30.000 de oameni. Lor le-au dat titlul de campioni atunci, le-au adus tricourile cu elicopterul. Atunci am zis că acolo îmi doresc să joc.

Neaga a dezvăluit că a fost dorit de cele mai importante echipe din Liga 1, însă și-a dorit să joace numai pentru Steaua: „Eu eram stelist de mic. M-au dorit și Rapid, Craiova și Dinamo. Dar eu am ales Steaua”.

Cum a refuzat Neaga oferta de la Celta Vigo

Gigi Becali a vrut să îl vândă , în Segunda Division, însă atacantul a refuzat oferta, deși ar fi putut să câștige foarte mulți bani: „Cea mai importantă ofertă a fost de la Celta Vigo, care atunci era pe primul loc în Liga a 2-a.

Țin minte că m-a sunat Gigi Becali la unu noaptea și mi-a zis că are bănuții ăștia pe mine și dacă vreau să merg. I-am zis că eu mă gândesc să joc în prima ligă, nu în Liga a 2-a”, a mai povestit Neaga.