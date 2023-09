Adrian Porumboiu, acuze incredibile: “Lupescu îi dădea ordine lui Kovacs să mă execute!”

. Kovacs nu a fluierat fault la Ajeti, iar clujenii au fost iertați de un penalty. Trupa lui Mandorlini s-a impus astfel pe teren propriu și a ajuns la 4 victorii consecutive. CFR este pe locul secund în Liga I cu 19 puncte, 2 mai puține față de liderul FCSB.

Porumboiu nu crede că eroarea lui Kovacs a fost întâmplătoare

“Eu nu sunt papagal să vă repet ce vă spun de 7-8 ani în legătura cu Kovacs. Luați toate intervențiile mele referitoare la Kovacs. Pe mine, dacă eu nu vreau să văd meciurile, nu mă uit la meciuri, indiferent de importanță. Dacă s-ar juca 10 finale în fiecare zi nu mă uit la meciurile pe care le arbitrează.

ADVERTISEMENT

Nu mă uit, nu pot, deci când îmi amintesc niște meciuri pe care le-a arbitrat, golul de referință la Astra – Vaslui, s-a dat și cu bolovani cu tot ce era. O tâlhărie. O eliminare la noi, din partea cealaltă nu. Omul execută, venea acasă de la Lupescu, la meci. Venea de la secretarul general la meci.

Interese erau de înaltă măsură, înainte de meci a fost la Lupescu acasă. Până la urmă vorbim de sume mici, dar normal că te gândești. Lupescu dădea comenzi lui Kovacs, erau niște directive care se realizau. Lăsați-mă cu incoruptibilul Lupescu… și ăla de la bancă care ia milioane de euro.

ADVERTISEMENT

A dat șpagă, unde a dat șpagă? A dat șpagă la toți și e incoruptibil. Are o imagine foarte bună, toți au imagini extraordinare până la bani. Banul îți face imaginea terci, banul te doboară, sau banul îți dă o consistență impecabilă”, a declarat Adrian Porumboiu.

Etapa a 9-a a fost una plină de greșeli de arbitraj

Etapa cu numărul 9 a Ligii I a fost una plină de probleme. Șut a căzut ușor în careul constănțenilor, iar Colțescu a arătat punctul cu var. Olaru a transformat lovitura de pedeapsă, iar Farul – FCSB s-a terminat 0-1.

ADVERTISEMENT

“Acum dacă ne uităm, actuala federație, dacă ne uităm în afară de Vassaras nu e niciun arbitru, sunt toți asistenți, vă dați seama. De la profesori, arbitri crescuți, coloși, dai o listă întreagă. Acum spuneți-mi și mie doi arbitri din comisia de arbitri. Doi care conduc comisia de arbitri.

Și vin cei de la, cu niște cuvinte, actuala conducere a federației, referitor la arbitri, îi lasă așa în plata Domnului, se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Nu uitați că la federație și la instituțiile astea, cuvântul cel mai des folosit este integritate. De ce integritate vorbiți voi când nu știți fișa unui arbitru.

Unii îi dădeau un Mercedes, că ăla se știa că era la masă sărea șampania când lua campionatul. Sunt unii care se știu. Nu îi da la meciurile astea cu echipe care au pus probleme. Nu îl da pe Kovacs la CFR. Nu îl da pentru că el și dacă are ce are cu ăia, are clar. Kovacs din Cluj”, a completat Adrian Porumboiu.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.