Adrian Sînă, infectat cu noul coronavirus. Cum s-a manifestat boala în cazul artistului

Adrian Sînă a declarat că a fost infectat cu noul coronavirus și tocmai a ieșit din izolare. Renumitul cântăreț a făcut dezvăluiri remarcabile despre virusul din China, precizând care au fost simptomele pe care le-a simțit în ultima perioadă.

Soțul Ancăi Serea a început să prezinte primele simptome de boală la începutul lunii noiembrie, când și-a dat seama că are frisoane și temperatură. Acela a fost momentul în care artistul s-a izolat, decizia fiind luată chiar înainte de a afla care este rezultatul testului pentru COVID-19.

Cântărețul a mărturisit că nu a plecat într-un alt loc, ci s-a izolat în aceeași casă în care stă cu cei 6 copii, într-o cameră de la mansardă. Adrian Sînă a stat aproximativ 3 săptămâni în carantină, perioadă în care a urmat tratamentul prescris de medicul de familie.

Adrian Sînă, infectat cu COVID-19. Declarații făcute de artist după vindecare

„În ultimele 20 de zile nu am putut să fac nimic, nu am putut să ies din camera mea în care m-am izolat. Am fost izolat de pe data de 2 noiembrie. Într-o seară am avut niște frisoane și am avut un pic de temperatură și în momentul ala mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu mine.

Am zis atunci să nu mai stau în cameră cu Anca, să mă duc într-o altă cameră, una de la mansardă, unde am și biroul de altfel. Am o cameră mică unde e un birou, un pat, e baie. Am hotărât să mă izolez în camera aceea gândindu-mă că aș putea avea noul virus.

Am avut temperatură, m-am izolat și am început să iau vitamine și paracetamol. În următoarea zi am fost la spital, mi-am făcut testul și s-a confirmat ceea ce bănuiam, eram infectat cu noul virus, COVID-19.

Forma a fost una ușoară pentru mine. Am avut febră la un moment dat, 39,5 și 39, 6”, a declarat Adrian Sînă într-un interviu pentru revista VIVA, la două zile după ce a primit rezultatul negativ al testului.

Soțul fostei prezentatoare de televiziune s-a simțit rău în primele zile după infectarea cu noul tip de coronavirus, ulterior simțindu-se mai bine după ce s-a hidratat și a luat mai multe vitamine. Cântărețul a declarat că cel mai greu i-a fost probabil Ancăi Serea care a fost nevoită să se descurce singură cu copiii.

„De două zile am testul negativ. A fost greu și pentru mine și pentru Anca. Ei îmi lăsau mâncarea la ușă, la camera de la mansardă. Anca a rămas cu copiii, cu școlile online, nu i-a fost ușor deloc.

Acum este bine, m-am întors în dormitorul nostru, pot să îmi îmbrățișez copiii, mi-a fost dor de ei”, a mai adăugat Adrian Sînă, mai arată sursa menționată anterior.