Adrian Șulcă, noul campion mondial la judo juniori, se vede concurând și la 80 de ani! Cât de gravă este accidentarea suferită în turul 2

Sportivul legitimat la clubul Universitatea Cluj , de la Olbia, în limitele categoriei 73 de kilograme. În primele două tururi a trecut prin „golden score» de olandezul Koen Heg și de kazahul Daniyar Shamshayev.

A urmat meciul meciul din sferturi cu favoritul gazdelor, Luigi Centracchio, apoi semifinala împotriva cehului Daniel Pochop. Victoria a venit după un waza ari, iar după îmbrățișarea cu adversarul de la finalul luptei a urmat finala cu turcul Umart Demirel.

Adrian Șulcă a câștigat titlul mondial după un osaekomi

Primul minut al ultimul act a fost foarte echilibrat, se menționează pe , dar Adrian a avut o combinație de tachi waza și ne waza, la care adversarul nu a avut răspuns. A urmat un osaekomi, după care românul se putea gândi la medalia de aur.

„Într-un fel, mă aşteptam la acest rezultat. Am muncit foarte mult pentru a ajunge aici. De fiecare dată când intru pe tatatami mă gândesc doar viitoarea ediţie a Jocurilor Olimpice, de la Paris, unde-mi doresc foarte mult o medalie”, a explicat Şulcă pentru .

Noul campion mondial s-a referit și la primii lui pași în judo. „Am intrat în sala de judo datorită unui prieten. Ştiam că la noi în oraş se face acest sport şi am mers la sală dintr-o joacă. Mi-a plăcut din prima zi.”

Adrian Șulcă nu poate trăi fără judo

„Procedele am început să le învăţ foarte repede, dovadă că prima competiţie de copii pe care am câştigat-o a fost la doar o lună distanţă de la momentul în care am început să practic acest sport.

Eu cred că nu aş putea trăi fără judo. Este viaţa mea. Mă văd practicând acest sport şi la vârsta de 80 de ani. Voi fi la fel ca Marian Drăgulescu. Dar voi avea cu 40 de ani mai mult faţă de cât are el acum“, a mai spus el glumind.

Sportivul își amintește că primul kimono l-a cumpărat din banii lui. „Am dat pe el 500 de lei. Nu avea nici pe departe calitatea kimono-urilor pe care le îmbrac acum”, a mai spus el.

Judo-ul l-a învăţat pe Adrian Șulcă să fie un perfecţionist

„Ştiu că aşteptările din partea mea sunt foarte mari. Simt o mică presiune din acest punct de vedere dar atunci când ai un psihic foarte puternic nu mai contează nimic. Judo-ul m-a învăţat să fiu un perfecţionist.

M-a călit mult penrtru viaţă. Este un sport al minţii. E ca un şah pe tatami. Fiecare mutaare pe care o faci, în cazul nostru fiecare procedeu, contează enorm”, a precizat el.

Din turul 2, Adrian Șulcă a luptat accidentat la genunchi

„Ţin foarte mult să-mi aflu adversarii doar în ziua competiţiei. Mă concentrez altfel dacă-i aflu atunci. În afară de asta, înainte de a intra pe tatami, obişnuiesc să ascult muzică lentă. Mă linişteşte mult. Nu am preferinţe legate de culoarea kimono-urilor, dacă sunt albe sau albastre”, a încheiat Adrian.

În continuare, sportivul va urma o perioadă de recuperare, deoarece în al doilea meci de la Campionatul Mondial din Italia s-a accidentat la genunchi: „Nu este ceva grav, dar am nevoie de câteva zile de refacere”.