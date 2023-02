Adriana Simionescu și-a schimbat numele. Cum o cheamă acum, pe fiica lui Adrian Minune: ”Eu cred că e un lucru bun”

Adriana Simionescu se pregătește să pregătește să devină mamă. Fiica cea mare a lui Adrian Minune nu a aflat încă sexul copilului, însă spune că își dorește un băiat.

Fiica cea mică a lui Adrian Minune se pregătește să devină mamă

Era fericită, dar în același timp și speriată, după cum a povestit ea, într-un interviu recent.

De asemenea, pentru că are în jur de 20 de ani, fiica cea mică a lui Adrian Minune s-a temut că nu va știi ce are de făcut, însă acum, când lucrurile s-au aranjat, realizează că învață totul pe parcurs și este mulțumită că are șansa să trăiască astfel de momente.

Printre altele, în interviu acordat pentru wowbiz.ro, Adriana Simionescu a mai cunoscut și că partenerul ei de viață a fost la fel de uimit la momentul respectiv.

În același timp, fiica lui Adrian Minune a dezvăluit și să și-a schimbat numele, explicând și motivul pentru care a luat o astfel de decizie, în special într-o perioadă atât de delicată pentru ea.

Aceasta susține că s-a trezit cu o avalanșă de mesaje referitoare la o declarație făcută la un moment dat, în care spunea că tatăl ei este o povară.

Adriana Simionescu și-a schimbat numele

Fiica lui Adi Minune spune însă că lucrurile au fost înțelese greșit și tocmai din acest motiv, a decis ca numele ei să fie Adriana Minune.

De asemenea, ea a mai punctat și faptul că nu și-a renegat niciodată tatăl, așa cum au acuzat-o anumite persoane.

“Mai nou, numele meu e Adriana Minune, l-am schimbat. Mi s-au scris foarte multe chestii pe Instagram, că la un concurs de muzică am zis că numele tatălui meu este o povară.

Probabil oamenii au înțeles greșit sau ceva de genul, dar nu m-am referit la faptul că eu îl reneg pe tata”, a mai povestit aceasta.

Adriana recunoaște că își iubește tatăl din tot sufletul și că indiferent de numele ei, tot ”fata lui Adrian” i se zice în anumite cercuri.

Chiar și așa, tânăra a simțit nevoia să facă această schimbare și nu îi pare rău deloc pentru alegerea făcută.

”Eu îl iubesc din toată inima mea, am crescut cu muzica lui la propriu, în casă. Până la urmă tot fata lui Adrian mi se zice. Chit că sunt eu Adrian Simionescu sau Adriana cu doi de n sau Adriana cu doi de a, tot fata lui Adrian mi se spune. Deci, Adriana Minune. Eu cred că e un lucru bun.”, a mai declarat Adriana Simionescu, pentru .