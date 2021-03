Adriana Trandafir de la Te cunosc de undeva, emoționată până la lacrimi: „Nu cred că ne vom întoarce la ce a fost”

Adriana Trandafir de la Te cunosc de undeva nu crede că vom reveni vreodată la vechea normalitate. Artista a izbucnit în lacrimi în cadrul unei întâlniri online pe care a avut-o cu doi dintre prietenii ei dragi și colegi de platou în același timp văzând cât de multă lume o iubește.

Adriana Trandafir și Romică Țociu au depănat amintiri pe Youtube, la întâlnirea pe care Pepe o organizează în fiecare zi de joi în barul său.

Cei doi și-au amintit peripețiile prin care au trecut de-a lungul anilor, oamenii mari ai teatrului și filmului românesc cu care au avut șansa să joace, dar și câteva experiențe personale care i-au amuzat pe internauți.

Adriana Trandafir de la Te cunosc de undeva crede că normalitatea nu va mai fi aceeași

La un moment dat, venind vorba despre spectacolele de teatru, Adriana Trandafir a declarat că ea nu crede că vom reveni la normalitate și că pandemia asta a început deja să schimbe lumea definitiv.

„În perioada asta nu se fac turnee. După cum vedeți ne întâlnim așa, conspirativ. În perioada asta, după cum știți, e foarte greu să ne mai reîntâlnim cum o făceam vreodată. Eu nu cred că ne vom reîntoarce la ce a fost. Eu nu cred asta. Acum un an, pe 8 martie, eu am pus punct unei epoci, așa cum s-a trecut de la filmul mut la filmul vorbit, am trecut la o altă formă de meserie”, a declarat Adriana Trandafir extrem de convinsă la Bar Online.

Actrița, emoționată până la lacrimi după ce a văzut cât de multă lume o iubește

„Noi trebuie să lucrăm cu materialul clientului. Reacțiile online nu sunt totuna. Nu-i aia. E ca la televizor”, a spus la fel de resemnat și Romică Țociu, dorindu-și să revenim la normalitatea de dinaintea pandemiei.

Spre finalul întâlnirii lui Pepe cu cei doi mari actori, acesta i-a rugat pe cei abonați la canalul său de Youtube să îi arate Adrianei Trandafir cât de mult o iubesc, iar fanii au umplut căsuța de chat cu inimioare pentru minute bune. Această dovadă de iubire din partea publicului a făcut-o pe actrița concurentă la Te cunosc de undeva să izbucnească în lacrimi și le-a mulțumit tuturor pentru aprecierile și dragostea manifestată.

