Adversarele de la Mondiale ne văd în top: “România va fi între primele 5 la turneul final!”

România a câştigat de o . “Tricolorele” au dominat meciul de la un capăt la altul şi abordează cu maximum de puncte şi foarte mare încredere confruntarea cu Danemarca.

Adversarele de la Mondiale ne văd în top: “Va fi între primele 5 la acest turneu final”

i-a impresionat şi pe adversari. După meci, Marija Colic, portarul naţionalei Serbiei, a declarat că România este o echipă de top 5 la acest turneu final:

ADVERTISEMENT

“Aş vrea să felicit echipa României, cred că va fi între primele 5 la acest turneu final. Văd şi simt asta, pentru că este o echipă foarte bună.

Noi am greşit foarte mult în prima repriză, nu neapărat în a doua. Am reuşit să ne apropiem, dar să fim serioşi, nu suntem aici să ne batem cu România.

ADVERTISEMENT

“Ne putem propune să câştigăm cu echipe ca România în 2-3 ani”

Cred că ne putem propune să câştigăm cu echipe ca România în 2-3 ani, când fetele mai tinere vor prinde experienţă la turneele finale. Atunci ne vom putea bate cu România, Danemarca şi alte echipe mari.

Pentru noi, acest turneu final este o experienţă foarte bună, tinerele din echipă se obişnuiesc cu o competiţie de asemenea calibru. Sunt sigură că în câţiva ani, aceste fete talentate vor forma o echipă puternică”, a spus Marija Colic.

ADVERTISEMENT

Selecţionerul Serbiei: “Jucătoarele mele neexperimentate au folosit tactica pe care nu o pregătisem, au fost stresate”

Selecţionerul Serbiei, Uros Bregar, a fost foarte iritat la conferinţa de presă de evoluţia echipei sale. El a lăudat naţionala României, dar nu şi-a menajat propriile jucătoare:

“În primul rând, felicitări domnului Pera, jucătoarele lui au jucat foarte bine în prima repriză. Dar jucătoarele mele neexperimentate au folosit tactica pe care nu o pregătisem, au fost stresate. Nu sunt surprins, dar e interesant.

ADVERTISEMENT

Am încercat să punem în aplicare măcar în repriza secundă ce am vorbit dinainte. Apoi ceva s-a întâmplat pe teren, după ce am redus diferența la trei goluri. Sunt foarte trist din cauza asta.

În final, cred că Romania a jucat foarte bine, dar ce am văzut în prima repriză m-a lăsat fără cuvinte”, a spus Uros Bregar la finalul meciului.

FANATIK este la Campionatul Mondial de handbal feminin din Danemarca. Zilnic, pe site-ul nostru puteţi citi cele mai noi informaţii, interviuri şi reportaje de la Herning.