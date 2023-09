Afacerea care l-a îmbogățit pe un român: ”Am clienți în toată lumea”. A pornit de la o ocupație simplă

Deși nu și-au făcut niciodată loc în topul brânzeturilor fine ale lumii, telemeaua românească sau brânza de burduf rămân preferate de mulți oameni, inclusiv din străinătate. Cel mai probabil e vorba de lipsa unui sistem de marketing performant, nu neapărat de lipsa gustului, căci mulți români pot spune că telemeaua sau brânza de burduf merită aprecierea tuturor amatorilor de brânzeturi.

Afacerea care l-a îmbogățit pe un român

Conform , un restaurant din București s-a făcut remarcat în rândul turiștilor tocmai pentru că servește un platou cu brânzeturi, adorat de toată lumea. “Cele mai căutate sunt brânzeturile italieneşti, cele franţuzeşti. Cele din Elveţia, la fel, sunt foarte căutate. Clienţii sunt mai interesaţi de specialităţile oferite de celelalte ţări”, a explicat Petre Ivan, proprietarul.

Oficial, telemeaua și brânza de burduf nu sunt incluse în topul celor mai bune brânzeturi din lume. Acest top e condus de parmezan (Italia), urmat de Gorgonzola (Italia) și Burrata (Italia). Grana Padano (Italia), Oaxaca (Spania), Stracchino di Crescenza (Italia), Mozzarella (Italia), Queijo Serra de Estrela (Portugalia), Pecorino Sardo (Italia) și Pecorino Toscano (Italia) completează topul celor mai bune 10 brânzeturi din lume, așadar fără niciun produs tradițional românesc.

Așa cum remarcă sursa citată, 50 cu un astfel de produs tradițional, pentru că acest clasament realizat de Atlasul Mondial al Bucătăriei Tradiționale e dominat de produse din Italia, Franța, Elveția sau chiar Olanda. Producătorii de brânzeturi românești cred că problema e una singură: românii nu știu să-și vândă produsele.

“Avem o brânză de burduf făcută anul trecut la munte. Care e secretul gustului? Zona, iarba. Şi pe urmă cheagul. La munte se încheagă laptele doar cu cheag natural. Suntem sută la sută siguri că nicăieri în lume nu se face”, susţine Livia Voinica, producător de brânză de la munte. Un alt producător e convins că totul ține de PR și marketing, pentru că el reușește să-și vândă brânza chiar și în China, astfel că reușește să facă bani frumoși din această pasiune.

”Domnii care au făcut topul acela n-au gustat din brânzeturile noastre. sincer să fiu. Am clienţi din toate ţările, din toată lumea. Şi în China, şi în Austria dau brânză. Şi în Spania, Italia. Spun că telemeaua noastră de Sibiu e cea mai bună, cea mai gustoasă”, explică Dumitru Ionuţ Onica, producător de brânzeturi tradiționale românești.

Așadar, , produsele tradiționale românești ar fi suficient de bune pentru a intra în orice top, însă nu are cine să le promoveze suficient. “Rezultatele astea sunt urmarea neglijenţei responsabililor din acest domeniu de activitate. Avem multe tipuri de telemea care sunt deosebite şi care pot concura cu orice tip de brânzeturi din orice fel de ţară”, explică Dragoş Frumosu, reprezentant al unui sindicat important din industria alimentară.

“Nu se găsesc brânzeturile româneşti. Eu când am călătorit nu am văzut specialităţi în magazine, cum am văzut din orice altă ţară“, explică un alt român. De altfel, realitatea e tristă pentru majoritatea fermierilor din România, care cu greu reușesc să își vândă marfa în afara țării. În schimb, rafturile din România sunt pline cu produse din alte țări, pentru că parmezanul sau mozzarella par să fie nelipsite și de pe masa românilor.