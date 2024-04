Afacerea care se dezvoltă puternic în România. Se dau ca pâinea caldă: “Ne poate face viața mai ușoară”

Afacerea pusă pe picioare de mai mulți antreprenori din România care se dezvoltă puternic. Vorbim de produse care sunt la mare căutare. Ele au rolul de a face viața mai ușoară pentru cetățeni.

Afacerea din România care se dezvoltă puternic în orașele mari

În special în marile aglomerări urbane din România, tot mai mulți proprietari se plâng de faptul că de depozitare a lucrurilor.

Sesizând această situație, dar mai ales lovindu-se și ei de problemă, o serie de antreprenori care s-au inspirat din străinătate vin cu soluția la problemă. Aceștia oferă depozite de închiriat. Prețul pornește de la 250 de lei pe lună.

. Ei se declară mulțumiți de aceste boxe. ”La un moment dat nu mai aveam loc în casă de atâtea lucruri adunate.

Am căutat pe internet, am găsit foarte rapid spațiu și am ajuns aici. Mi se pare un preț foarte accesibil, e și aproape de casă. Ne poate face viața mai ușoară”, spune un client, citat de .

În prezent, pe piață se găsesc mai multe tipuri de boxe. Ele pot fi închiriate atât firme, cât și de persoanele fizice. Cererea este foarte mare, astfel că tot mai mulţi antreprenori investesc în construirea unor depozite.

Un tânăr a început o astfel de afacere în 2019. În prezent a ajuns la aproape 1.000 de boxe, iar aproape toate sunt închiriate. ”Înainte era un teren gol, neamenajat și plin de buruieni.

În urmă cu cinci ani am avut nevoie de un spațiu de depozitare deoarece aveam un business pe care îl făceam din apartament. Când stocul a devenit prea mare, am căutat un spațiu de depozitare. Nu am găsit ceva care să mă satisfacă, așa că am început să explorez un pic zona asta”, spune antreprenorul.

Afacerea cu boxe de închiriat, un punct de interes și pentru agenții imobiliari

Conform sursei citate, astfel de afaceri cu boxe de închiriat au devenit treptat un punct de interes și pentru agenții imobiliari. Aceștia primesc deja numeroase cereri pentru spații de depozitare.

”Gândiți-vă că actualii dezvoltatori nu prea oferă și boxe sau spații de depozitare. Am acum la vânzare un apartament din anii 70 care are o boxă de vânzare și mi-a oferit un vecin multe mii de euro pentru 4 metri de boxă. Deci atât de importantă e o boxă”, spune un agent imobiliar, conform sursei citate.