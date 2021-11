Afacerea cu care fiul lui Leonard Doroftei a dat lovitura. Din ce a reușit să strângă o avere uriașă

Adrian, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, a reușit să dea lovitura în afaceri. Tânărul are succes pe plan profesional în Canada.

În cadrul unui interviu pentru emisiunea „Teo Show”, tânărul a povestit cum a ajuns inițial să facă bani. Adrian a explicat că în loc să cheltuie banii pe care îi avea, a decis să strângă și să-i investească.

”Am făcut primele investiţii la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital”, a precizat Adrian, fiul lui , conform Adevărul.

ADVERTISEMENT

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei face afaceri în Canada: „În loc să cheltui banii prostesc, îi strâng şi îi investesc”

Fiul lui Leonard Doroftei a părăsit România în urmă cu mulţi ani, apoi şi-a luat familia cu el. Tânărul s-a dovedit foarte inspirat în

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aş fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultăţii de Drept”, a povestit Adrian.

ADVERTISEMENT

Adrian nu a apelat la ajutorul părinţilor, şi a ales să fie independent şi să se afirme cu numele său, nu cu cel al renumitului său tată. Fiul lui Leonard Doroftei este antreprenor în Canada. Tânărul a ales un drum onest și muncitor.

”Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învăţat ce înseamnă mediul corporatist şi asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu am început să investesc. Câştigam destul de bine.

ADVERTISEMENT

În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng şi să-i investesc. Am făcut primele investiţii la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investiţiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei.

Fiu lui Leonard Doroftei a dat lovitura: „Am făcut primele investiţii la bursă la 21 de ani”

În cadrul unui interviu pentru emisiunea „Teo Show”, tânărul a vorbit și despre momentul în care a decis că este momentul ca familia lui să vină în Canada. Părinţii săi l-au urmat în străinătate împreună cu Vanesa, sora lui mai mică, iar ulterior a venit şi Alex, fratele său.

ADVERTISEMENT

„Am fost mereu genul de persoană care i-a iniţiativa. În momentul în care am văzut că părinţii mei sunt trataţi cu lipsă de respect de autorităţi, am decis că poate este momentul să-şi încerce norocul în altă parte.

Părinţii mei au plecat din România cu un gust amar, pentru că altfel nu ar fi plecat. Părinţii mei au venit primii cu sora mea, Vanesa. A venit şi fratele meu Alex în urmă cu două săptămâni”, spune fiul lui Leonard Doroftei.