Afacerea cu care o româncă poate da lovitura. Produsul tradițional se vinde chiar și cu 1.400 de lei

Afacerea cu care o româncă poate da lovitura, cu un produs tradițional care se vinde chiar și cu 1.400 de lei. E vorba de lumea lăzilor de zestre. Manuela Ivan e un meșter popular care face în zilele noastre astfel de lăzi de zestre, în care pe vremuri fetele plecau la viitorul soț cu perne, pături, cearșafuri sau podoabe.

Manuela Ivan crede că tradițiile populare nu vor muri niciodată și are încredere în afacerea sa. ”Pe mobilierul pictat s-au pictat aceleași tipuri de flori: lalea, trandafir, garoafă, lăcrămioară, margaretă. Și, în cazul picturii din Beia, avem această floare de castan”, declară Manuela Ivan, citată de

Meșterul știe cum să picteze fiecare ladă de zestre în funcție de tradiția din zonă. De exemplu, lăzile ceangăiești sunt pictate mai mereu pe fond portocaliu, cele din Brașov au florile încadrate cu draperii sau ciucuri, în timp ce în zona Sighișoarei rar lipsește albastrul de pe această ladă. Manuela Ivan e ajutată chiar de soțul său, tâmplar.

la sfârșit șlefuim, după care punem grundul, ca să închidem porii, ca să nu mai intre umezeală în piesă, să nu se deformeze”, explică și soțul tâmplar Cătălin Ivan. E completat de soția sa: ”La lădiță există și un mic sertar, se numește pui, este un sertar micuț și acolo se țineau bijuterii, bani și lucrurile mai mărunte și mai valoroase”.

O ladă de zestre pictată în prezent costă peste 1.400 de lei, în funcție de model și de lemnul din care e făcută. Alina Mandai, șef de serviciu la de obicei o astfel de ladă de zestre: ”Lada de zestre era așezată în camera dinainte, cum îi spuneau la camera bună, cuprindea tot ce avea mai frumos și tot ce țesuse până atunci fără și familia, pentru a duce la noua casă, a mirelui”.

Alți tineri s-au mutat în comune din Prahova și Brașov, și au dezvoltat o afacere prin care produc lenjerii de pat tradiționale, cusute manual. “Naveta mea: ies din casă și vin la serviciu. “Hai să încercăm lenjerii, că toată lumea cumpără lenjerii, îmi plac, am idei. La ce lucrează Mimi acum… Este un kimono personalizat.

Lenjerii de lux, cusute de mână, pijamale şi jucării. Ştii, Cami, când am venit la tine cu mama și am zis uite, eu aș vrea să fac un atelier în care să vindem lenjerii și hai dacă faci… Am crescut super repede”, povestește Aura, afacerista cu idei de milioane de dolari din Slon.

În acest sat, Slon, Aura a angajat majoritatea croitoreselor din sat, mulțumite că acum nu mai sunt nevoite să facă naveta în alt oraș. “Eugenia își vede casa de aici și toate fetele sunt din sat. De fapt, e ca acasă“, explică Aura Brebeanu. La o cifră de afaceri de 300.000 de euro, Aura are planuri mari pentru afacerea sa.

“Eu zic că poți să faci, să găsești și idei de business, să găsești o modalitate prin care să te susții. E internetul și tot accesul ăsta care nu mai separă locuitul la țară de statul la oraș, că informațiile pe care le ai tu le am și eu la fel de simplu, la un click distanță. Din vârful muntelui livrăm și în străinătate și în toată țara”, a concluzionar Aura Brebeanu.