Afacerea inedită cu care a dat lovitura o româncă întoarsă după 13 ani din Italia. Din ce face bani acum: “Am avut un produs pe care să îl port cu mândrie”

O româncă întoarsă după 13 ani din Italia a dat lovitura cu afacerea ei inedită. Aceasta face bani din pasiunea ei, iar produsele sale sunt cumpărate în număr mare. Despre ce este vorba?

După 13 ani în Italia, o româncă a decis să-și urmeze pasiunea și din aceasta. Femeia din Oaș și-a dat seama că îi plac zgărzile și brâurile de mărgele.

Astfel, a decis să le facă pe cont propriu. După puțin timp, a văzut că se pricepe la acest lucru și că ar putea face bani din pasiunea ei. În copilărie, nu o atrăgeau astfel de lucruri, dar acum adoră să le confecționeze.

“Am văzut pe cineva purtând o zgarda de această și mi-a plăcut atât de mult încât am zis că vreau și eu, dar vreau sa mi-o confecționez eu.

Și am început să fac, pentru mine la început, până am învățat, până am deprins dexteritate, până mi-au ieșit și am avut un produs pe care să îl port cu mândrie.

Când eram copil nu îmi plăceau, nu mă atrăgeau, acum produsele mele reprezintă universul meu și tot ce îmi doresc să fac zi de zi”, a povestit Mirela pentru .

După ce a învățat să confecționeze aceste obiecte, Mirela , românca reușește să mențină vie tradiția oșenească și să facă bani din acest lucru.

Astfel, după ce a revent din Italia, s-a ocupat de pasiunea ei și realizează zgărzi pentru clientele sale. Acestea sunt realizate în stilul vechi, dar și adaptate vremurilor.

Românca a explicat ce fel de zgărzi realizează

Aceasta utilizează culori închise și sobre pentru zgărzile pe care le face, dar și unele mai vii. Înainte, anumite culori nu prea se foloseau, însă Mirela le utilizează destul de des.

“Realizez zgărzi și în stilul vechi oșenesc, folosind culorile închise și sobre, dar le și adaptez pentru ținute mai moderne, mai vesele.

De exemplu galbenul, albastrul deschis se foloseau extrem de puțin spre deloc înainte, eu le utilizez des, pentru că sunt culori plăcute la purtat chiar și la o ținută de zi sau o ținută office”, a mai spus românca.