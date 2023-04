Afacerea pe care o visează toţi românii. Cât costă o casă cu piscină în Grecia. E chiar lângă plajă și suma e ridicolă

O casă în Grecia reprezintă afacerea la care visează toți românii, mai ales cei care obișnuiesc să-și petreacă vacanțele acolo. Mulți își doresc să dețină o locuință în această țară, însă trebuie să știe care sunt prețurile.

Afacerea pe care o visează toţi românii. Prețul unei case cu piscină în Grecia

, pe continent sau pe insulă. Prețurile bune, dar și peisajele de vis îi atrag pe turiștii de la noi atunci când aleg această țară pentru a-și petrece sejurul.

De asemenea, mulți români visează la o casă în Grecia, unde sau să cazeze alți turiști. Prețul pentru o casă cu piscină, situată în apropiere de plajă, este destul de mare, însă locuința are numeroase avantaje.

De exemplu, o casă în Xylokastro, un oraș situat în nordul Peloponezului, lângă golful Corint, are prețul de 175,000 de euro. Orașul Xylokastro se află la 34 km de Corint, la 100 km de Patras și la 120 km de Atena.

Având în vedere prețurile din Cluj pentru fiecare metru pătrat sau cât au ajuns să coste banelele garsoniere din București, trebuie să recunoașteți că suma e una ridicolă.

O oportunitate imobiliară ieftină: casa ta cu piscină în Grecia lângă plajă

O astfel de casă este formată dintr-un subsol de 60 mp cu două dormitoare, curățătorie, magazie și o baie. Parterul are 60 mp și dispune de cameră, salon, bucătărie, toaletă, balcon și bancă. Etajul 1, de 40 mp, are două dormitoare, dar și baie și balcon, potrivit .

Printre alte facilități ale casei se numără și aerul condiționat, precum și grădina cu gazon și grătar. În plus, casa dispune de o parcare comună de 250 mp. Locuința este mobilată, are depozit, ușă de siguranță, loc de parcare, șemineu și verandă, iar priveliștea este una de vis. Casa are construcții antiseismice din 2004 și se află la doar 50 de metri de mare.

Cum poți ajunge în Xylokastro

Xylokastro este un oraș modern, cu un port de agrement frumos, iar pe cheiul de la malul mării se află multe restaurante și cafenele. În apropiere există și o pădure de pini, Pefkias.

Pădurea se află între oraș și satul de coastă Sykia, lângă plaja lungă de pietriș. Turiștii care ajung în pădure se pot bucura de diverse activități, cum ar fi drumeții și ciclism, conform sursei citate.

Xylokastro are o plajă și un port mic. A primit și Steagul Albastru, care certifică apele sale excelente. Accesul la Corint se face cu mașina sau cu trenul prin intermediul Căii Ferate Suburbane din Atena, o linie care leagă Corintul de centrul Atenei și de aeroport.

O altă modalitate de a ajunge la Corint este cu autobuzele care leagă orașul Atena de diverse destinații din Peloponez, dar și din restul Greciei, după cum mai menționează sursa citată.

Casă cu piscină în Grecia: Un vis devenit realitate cu prețuri reduse!

Așadar, indiferent că discutăm despre o casă pe care o puteți folosi ca unitate de cazare pentru alți turiști, e cazul să vă analizați bugetul. Prețuri convenabile sunt pe teritoriul Greciei, de asemenea oportunități de afaceri. De altfel, țara poate reprezenta un loc perfect pentru antreprenoriat

Atracții turistice sunt fără număr, plajă cu blue flag, activități în aer liber, o gastronomie locală ieșită din comun, numeroase avantaje. Dumneavoastră puteți da lovitura prin pachete promoționale, prin condiții de plată relaxate. Aveți la dispoziție celebrul booking, de acolo apare plata în avans la rezervare. De ce să nu încercați și rate fără dobândă pentru un sejur aparte.

Veți avea o proprietate cu vedere la mare, o casă în Grecia care va fi mereu plină de turiști dacă învățați din mers cum să o transformați într-un adevărat Paradis.