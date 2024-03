Ai cont și card la CEC Bank? A fost făcut anunțul momentului pentru clienți. Oferta e valabilă în fiecare marți, până pe 26 martie

Ai cont și card la CEC Bank? Clienții instituției financiare trebuie să afle ce ofertă au pus reprezentanții băncii la dispoziție, până la data de 26 martie 2024. Campania a început încă din luna ianuarie.

Anunț important pentru românii care au cont și card la CEC Bank

Instituția amintește că, în această perioadă, se desfășoară una dintre campaniile „Fiecare marți poate fi mai bună cu Mastercard”.

Mai exact, în intervalul 16 ianuarie – 26 martie 2024, în fiecare zi de marți, clienții au 10% cashback pe card în momentul în . Vorbim de cei care au card Mastercard de la CEC Bank.

Astfel, persoanele care fac astfel de plăți cu Mastercard, în zilele de marți, până pe 26 martie, vor primi bani înapoi pe card, în limita a 50 de lei per card, per campanie. Banca amintește că programul are loc în tot anul 2024, derulându-se patru campanii cu tematice diferite.

Când începe următoarea campanie

După încheierea campaniei privind achitarea impozitelor și facturilor, urmează cea de-a doua. Aceasta va desfășura în perioada 2 aprilie – 25 iunie. Este vorba despre tranzacțiile făcute, marțea, în cazul produselor alimentare.

Începând din 2 iulie până la data de 24 septembrie se va derula campania pentru tranzacții în locații fizice din afara României. Cea de-a patra campanie, ultima dintre cele, va fi organizată în perioada 1 octombrie – 31 decembrie. Ea vizează tranzacțiile la toți comercianții online din țară și din străinătate.

„Programul se desfășoară pe întreg parcursul anului 2024, în 4 campanii tematice. (…) Ziua de marți este considerată între 00:00 – 23:59, la locația comerciantului.

Nu este necesar să îți înscrii cardul pentru fiecare campanie în parte, odată înscris vei putea participa automat la toate cele 4 campanii din program”, se arată pe

Cardul poate fi înscris în orice zi din săptămână, în programul derulat de bancă. Pot participa doar persoanele fizice, care au vârsta de cel puțin 18 ani la data debutului promoției, potrivit reprezentanților băncii.