„Ai văzut cum mușca din tricou pe bancă?” Niță și Dică s-au contrat după ce Lobonț l-a scos din primul 11 pe Săpunaru

Robert Niță și Nicolae Dică au fost invitații lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA

Nicolae Dică, sfaturi pentru Rapid

Nicolae Dică și-a oferit perspectiva despre cum ar fi abordat meciul cu Farul dacă era antrenorul Radidului. „Dicanio“ a spus că ar fi abordat o tactică în trei, iar titularizarea lui Iacob la mijloc a fost o decizie bună. Principalul subiect a fost .

“Eu nu am spus că nu a făcut echipa bine. Pe Săpunaru, din punctul meu de vedere, nu a jucat pentru că l-a odihnit, jucând din 3 în 3 zile, având 40 de ani. Eu spun cum a gândit el, așa cred. Spun ce cred eu, nefiind accidentat, aducându-l acolo să fie cu echipa. Este liderul, și cred că a avut discuții cu el.

Nu am spus că a făcut bine sau că a făcut rău. N-a jucat Săpunaru, a jucat Grigore. Ca și viteză, amândoi sunt la fel. Niciunul nu are viteză. Amândoi au plasament bun că au experiență, amândoi au jucat la un nivel. Cristea nu are viteză. Alt fundaș central la Rapid care are viteză? Niciunul. Iacob nu are viteză.

Cea mai bună idee era să joace în trei. Cred că asta era decizia cea mai bună, dacă juca în trei. Țînând cont că Farul juca cu Louis Munteanu, care are viteză bună, care cere mingea în adâncime bine. Jucând în trei, cu Grigore în zona centrală, mereu să dubleze cei doi fundași centrali sau laterali. A făcut greșit echipa, dar la Săpunaru asta cred că a fost“, a spus Nicolae Dică în exclusivitate.

Robert Niță, vehement la adresa lui Bogdan Lobonț

Robert Niță a fost vehement cu privire la deciziile de pe banca Rapidului, pe care le consideră greșite. Fostul atacant a spus că titularizarea lui Iacob a fost o greșeală, însoțită de alte greșeli în lanț.

“Iacob n-a jucat pe postul asta de când e el la Rapid. Că el e la bază, că suntem toți ceva la bază.. El când a fost copil la 16 ani juca.. La Rapid eu nu l-am văzut. Acum ce facem, experimente? Eu îți respect părerea, dar nu sunt de acord cu ea. Un jucător care arde tricoul pe el și înnebunești, l-ai văzut cum mușca tricoul pe bancă? Dacă nu e accidentat, îl bagi și vezi tu pe urmă. Pentru luni, vezi tu dacă e bine, dacă nu e bine, dacă poate, dacă nu poate.

Mai ales că știi ce s-a întâmplat la Craiova, când Săpunaru s-a accidentat la tendonul lui Ahile, s-a accidentat la antrenamentul de dinaintea meciului, înainte de fazele fixe. A scos maieul și a spus ‘Îmi pare rău, nu pot, nici cu infilitrații’.

Ai 1-0, ai om în plus și iei bătaie, asta e când lipsește Săpunaru în momentul de față. Ai văzut, Braun nevoit mereu să strângă și Kiki e mereu singur în stânga. Păi centrează în 20 de minute cât nu centrează la antrenamente. Păi nu îl schimbi?

Nu vii după meci să spui că îi feliciți pe Braun și Grigore că au jucat accidentați din prima repriză. Scoate-i, sacrificiu pentru echipă nu. Unul inapt e mai inutil decât unul care poate n-are valoarea aia, dar e 100%. Nu sunt de acord, n-am nimic cu Lobi, îmi doresc să ‘rupă’, dar nu poți.

Dacă e minutul 80, dacă ai un Radunovici, un Braun, un Săpunaru, strânge bă din dinți 7-10 minute. Trage de tine, ține-i din gură. Dar tu când zici că ăia au fost din prima repriză și îl mai lași pe Grigore și accidentat și fără ritm până în minutul 66.. Îl expui. Săpunaru apt a greșit la Iași și s-a pierdut. Se întâmplă să greșești, dar a fost apt“, a spus Robert Niță.

CULISE | De ce NU A JUCAT Cristi Sapunaru in Farul - Rapid 3-1