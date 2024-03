“Ajută-mă, nu vreau să mor!”. Strigătul disperat al unei victime a accidentului din Neamţ, către primul martor ajuns la locul unde trei tineri au pierit

Ultimul weekend din martie a fost marcat de tragedia din judeţul Neamţ, de la Borca, unde trei tineri şi-au pierdut viaţa iar trei dintre ei au fost răniţi. Doi dintre cei care au murit, .

La sosirea salvatorilor patru persoane erau încarcerate

La sosirea primilor martori la locul tragediei scenele părea de coşmar, desprinse parcă dintr-un film de groază. Două maşini era distruse complet, răsturnate în curţile a două gospodării, iar . În disperare, alte trei persoane au reuşit să iasă singure dintre fiarele contorsionate.

ADVERTISEMENT

“Am auzit cum au trecut cu viteză, apoi am auzit o bușitură puternică. Am ieșit cu sora mea, nu știam de unde se aude. Am văzut fum și am mers direct acolo”, a povestit pentru primul martor care a ajuns la scena accidentului.

Cum maşinile erau un morman de fiare, iniţial bărbatului i-a fost greu să se orienteze, cu atât mai mult cu era şi întuneric. Într-un final acesta a reuşit să ajungă la unul dintre răniţi.

ADVERTISEMENT

“Am încercat să intru în mașină. Nu am putut, așa că am spart geamul și am reușit să intru. Am vorbit cu băiatul aflat în față. Era foarte speriat.

Mi-a spus: ‘Ajută-mă, nu vreau să mor’. Am vorbit cu el și l-am ținut de mână până l-au scos cei de la SMURD”, este dezvăluirea tulburătoare făcută de primul martor ajuns la locul tragediei.

ADVERTISEMENT

Pentru acest tânăr ajutorul a venit la timp. Echipajele SMURD ajuns la faţa locului n-au putut decât să constate decesul pentru trei persoane, fraţii George Alexandru şi Raul Ciprian, aflaţi într-una dintre maşini, şi Cristian A. (17 ani), din cealaltă maşină.

Din primele investigaţii ale poliţiei se pare că vinovat de producerea accidentului este George Alexandru, care se afla la volanul uneia din maşini, acesta nepăstrând distanţa regulamentară faţă de maşina din faţa sa. De altfel, el a tamponat-o atât de violent încât cele două autoturisme au fost proiectate în două curţi.

ADVERTISEMENT

Pe lângă cei trei morţi, două tinere de 19 și 22 de ani și un tânăr de 18 ani, au suferit multiple traumatisme și au fost transportați Centrul de Primiri Urgențe Târgu-Neamț și la UPU Piatra-Neamţ, iar un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, a refuzat transportul la spital după ce a fost evaluat medical la faţa locului.