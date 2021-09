Albert Oprea, față-n față cu Maria Chițu. Ce și-au reproșat foștii concurenți de la Survivor România

Fosta Războinică a avut mai multe certuri și scandaluri cu băieții din echipa albastră, unele dintre cele mai aprinse fiind cu Albert Oprea, cu care o vreme a fost prietenă.

Finalul emisiunii din Republica Dominicană a lăsat mai multe lucruri nerezolvate între cei doi, care recent, au fost invitați împreună în cadrul unui show online.

ADVERTISEMENT

Maria Chițu și și-au reproșat chestiuni mai vechi, una dintre acestea având legătură cu presupusul sărut din tabără.

Albert Oprea și Maria Chițu de la Survivor România, momentul adevărului. S-au sărutat sau nu în show?

„În momentul în care eu am văzut pozele, ulterior după ce m-am luat de el și m-am supărat, am vorbit cu el și mi-a explicat că era seara în care am vorbit în șoaptă pentru că ceilalți dormeau.

ADVERTISEMENT

După ce am ajuns acasă, susținătorii mi-au trimis niște videoclipuri. Nu știu dacă a fost tăiat cumva, dar i-am zis că îl cred, însă acasă am avut ușoare îndoieli.

Asta mă supără pe mine, că tu crezi că eu fac lucrul ăsta ca să mă distrez. Tu dacă îmi spui 100% că a fost așa, eu te cred.

Nu mă interesează dacă m-ai pupat sau nu, Albert. Eu n-am văzut niciodată video”, a declarat Maria Chițu la „Ștafeta mixtă”, conform

ADVERTISEMENT

Pe de cealaltă parte, Albert Oprea a precizat că este deranjat de comentariile venite din mediul online. În plus, a menționat faptul că și-ar fi dorit să o sărute pe blondină sau să-i spună ce simte.

În realitate, între cei doi foști concurenți de la Survivor România nu a existat niciun sărut și nicio relație de dragoste, ei fiind numai colegi și prieteni.

Cu toate acestea, fosta Războinică a subliniat faptul că a ținut la Albert Oprea. Mai mult decât atât, spune că în continuare ține la el, în ciuda conflictelor din Republica Dominicană.