Albion Rrahmani a venit în cârje să vadă Rapid – Universitatea Craiova! Atacantul, aplaudat de fani

este derby-ul penultimei runde din turul sezonului regulat al SuperLigii. În Giuleşti este sold-out la meciul care pune faţă în faţă echipele de pe locul trei şi patru.

Albion Rrahmani a venit în cârje să vadă Rapid – Universitatea Craiova!

Giuleştenii au rămas, în urmă cu două săptămâni, . Atacantul kosovar s-a accidentat în Andorra, meci din preliminariile pentru Euro 2024.

Rrahmani a venit în cârje pentru a fi alături de colegi. El a fost aplaudat la scenă deschisă de fanii Rapidului, care abia îl aşteaptă pe teren pe atacantul care a impresionat încă de la primele evoluţii în Giuleşti.

Rrahamni, aşteptat să revină în cantonamentul din iarnă: “Soni nu e încă gata, nu va fi curând”

Albion Rrahmani este aşteptat să revină pe teren în cantonamentul din iarnă. Victor Angelescu, unul dintre finanţatorii Rapidului, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că în momentul de faţă nu se pune problema aducerii unui alt atacant:

”Nu știu ce să zic cât contează absența lui Rrahmani, a fost un singur meci. Vom vedea pe termen lung, așa la Arad am arătat bine, am dat 2 goluri, dar e clar că nu are cum să nu se vadă, mai ales că nu avem un atacant apropiat de valoare cu el în momentul de față.

Îl avem pe Stan care e totuși un tânăr care are doar 2-3 meciuri și Soni care nu este pregătit fizic și pe care practic nu-l avem. Soni nu e încă gata, nu va fi curând.

“Dacă Rrahmani nu va fi apt, vom aduce pe cineva”

Vine după o perioadă foarte mare de inactivitate și nu putem să-l riscăm pentru că nu face față. A jucat 20 de minute în amicalul cu Tunari și am văzut că fizic nu este unde trebuie.

O să vedem ce aducem în iarnă, până acolo mai avem 10 meciuri, deocamdată la asta ne gândim. Dacă Rrahmani nu va fi apt, vom aduce pe cineva. Din ce am înțeles, Rrahmani ar putea ca din ianuarie să reintre la pregătire, dar haideți să vedem cum evoluează.

“Oricine poate să-l înlocuiască pe Rrahmani”

Teoretic ar trebui să poată să meargă în cantonamentul de iarnă. Oricine poate să-l înlocuiască pe Rrahmani. Poate să fie Funsho, poate Petrila, poate Ioniță. Nu contează cine dă golurile, cineva să-l suplinească.

Cei 3 din față de care am pomenit au jucat foarte bine în ultimul timp și sper să continue forma bună și să facă diferența cu Universitatea Craiova.”, a declarat Angelescu.