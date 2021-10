Alec Baldwin primește cea mai mare lovitură după tragedia în care a murit Halyna Hutchins. Un expert explică ce îl așteaptă pe actor

Alec Baldwin are toate ”șansele” să răspundă în fața instanței după ce a împușcat-o în mod accidental pe fotografa filmului „Rust”, Halyna Hucthins, femeia sfârșind cu viața în urma acestui incident.

Evenimentul șocant care a avut loc la Bonanza Creek Ranch la sfârșitul săptămânii trecute ridică numeroase semne de întrebare.

La mai bine de 24 de ore, toată lumea s-a întrebat dacă incidentul poate fi încadrat din punct de vedere penal sub acuzația de crimă sau lucrurile se vor desfășura normal. Mulți sunt nelămuriți dacă fapta va fi trecută ca un simplu accident de muncă.

Alec Baldwin, actor și producător al filmului „Rust”. Jonathan Turley spune că are șanse mici să nu răspundă în fața judecătorilor

Întreaga presă din America dezbate acest subiect de ore bune, în speranța că se va clarifica de ce și cum a fost posibilă moartea Halynei Hutchins.

Dincolo de regretele venite din toate părțile, lipsesc certitudinile și explicațiile convingătoare pentru familia tinerei fotografe, acum îndoliată.

Poliția din Santa Fe a deschis imediat o anchetă după cele petrecute pe platourile de filmare. În continuare se insistă asupra faptului că Baldwin ar putea fi judecat în postura de criminal.

Scurt pe doi, potrivit specialiștilor în dreptul american, Baldwin poate fi dus în fața judecătorilor sub acuzația de crimă. Doar că, fapta în sine trebuie lămurită sub mai multe aspecte, începând cu cine trebuia să se asigure că arma folosită de actor nu era securizată, așa cum trebuia.

Nu există niciun indiciu că Baldwin știa că arma proprie era „vie”. Nu se știe nici dacă el personal a încărcat arma. Dimpotrivă, rapoartele recente indică faptul că i-a fost înmânat pistolul de către un asistent care ar fi declarat că pistolul nu prezenta defecțiuni ori că era o armă fără muniție reală. Acest lucru este remarcabil, deoarece un mesaj înregistrat anterior de un membru al echipajului se plângea că incidentul era vina unui asistent de regie, care trebuia să verifice arma.

Episodul din Santa Fe, tras la indigo cu moartea lui Brandon Lee din „Corbul”

Problema lui Alec Baldwin nu este faptul că e un simplua actor. El face parte și din producția filmului. Cu alte cuvinte, ar fi trebuit să aibă habar de ce se petrecea în culise.

Potrivit legii din New Mexico, statul unde au avut loc filmările, Baldwin poate fi sub acuzația de omor prin imprudență. Producătorii, printre care se numără și el, vor răspunde în fața legii sub aceeași acuzație.

a făcut o paralelă în acest caz amintind de moartea lui Brandon Lee din „Corbul”. În acea speță, nu au existat semne că ar fi fost o intenție specifică în a produce o crimă. În acest fel, actorul care a tras, Michael Massee, a scăpat ușor.

S-a stabilit atunci, cu câteva săptămâni mai târziu, că un glonț de calibru 44 a fost depus în țeava pistolului cu câteva săptămâni înainte de împușcarea din scena respectivă.

Actorului i s-a spus că pistolul nu era încărcat. De asta nu a fost pus sub acuzație penală.

În cazul filmului „Rust”, unul cu buget redus, angajații au început să vocifereze plângându-se de condițiile de muncă pentru desfășurarea activității lor. Oboseala celor care, de pildă, nu au primit o cazare în timpul filmărilor ar putea fi pusă inclusiv în cârca lui Alec Baldwin.

Totul depinde de înțelegerea dintre avocații companiei de producție a filmului și familia Halynei Hutchins

Potrivit expertului în Drept penal Jonathan Turley, întrebarea nu e dacă Baldwin va fi pus sub acuzația de omor involuntar. Dilema e când.

Familia ar putea să dovedească foarte ușor neglijența de la locul de muncă și omorul prin imprudență. Se poate porni de la faptul că înainte de teribila tragedie au mai existat trei descărcări de arme în mod accidental.

Narațiunea potrivit căreia Alec Baldwin nu poate fi absolvit de vină este tot mai des întărită de testimonialele celor care au făcut parte din producerea filmului.. Oamenii s-ar fi plâns în repetate rânduri că nu erau ascultați când au mărturisit că există o serie de neglijențe. De multe dintre neglijențe nu a ținut nimeni cont.

Avocații companiei de producție a filmului vor căuta, cel mai probabil, o soluție pentru o compensare financiară a familiei Halynei pentru pierderea suferită. Din punct de vedere legal, însă, actorul nu pare ferit de răspundere penală, incluzând pușcăria.