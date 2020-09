Alegeri Locale 2020. Candidații la Primăria Sectorului 1. Lupta se dă între Dan Tudorache și Clotilde Armand

Favoriții la câștigarea Primăriei Sectorului 1 sunt actualul primar Dan Tudorache (PSD) și Clotilde Armand (USR), susținută de USR-PLUS și PNL. Cei doi s-au înfruntat și la alegerile din 2016, când Tudorache a câștigat la o diferență de numai 700 de voturi.

Într-un an triumfător pentru PSD, sectorul 1 a fost singura primărie din București la care social-democrații au avut emoții. Exit-pollurile din seara de 5 iunie o dădeau câștigătoare pe Clotilde Armand, cu trei procente în fața lui dan Tudorache. Până dimineață, situația se inversase, cu Tudorache având mai multe voturi.

Uniunea Salvați Bucureștiul, partid predecesor al USR, a reclamat atunci o fraudă electorală deoarece Tudorache ar fi obținut mai multe voturi în secțiile în care USB nu a avut reprezentanți. Disputa a ajuns până la CCR care, în iunie 2017, a decis că alegerile s-aau desfășurat corect.

Dan Tudorache, o traiectorie sinuoasă în PSD

Primarul în funcție Dan Tudorache (56 de ani) are un trecut politic mult mai amplu decât cel al adversarei sale. Prima funcție aleasă obținută a fost cea de consilier general al Municipiului București, în 2004, iar cu sprijinul fostului președinte al PSD București, Dan Ioan Popescu, a devenit lider al organizației partidului din sectorul 1.

Cariera sa politică părea sub semnul întrebării în 2005, când Consiliul de integritate al PSD, la dispoziția lui Adrian Năstase, l-a nominalizat printre cei vinovați pentru aducerea lui Omar Hayssam în partid. Un an mai târziu însă, PSD-ul condus atunci de Mircea Geoană se pregătea să-i debarce din partid pe Adrian Năstase și Dan Ioan Popescu, din cauza problemelor de imagine provocate de dosarele penale ale acestora.

Cum se întâmplă des la social-democrați, răfuielile dintre capii partidului încep de obicei prin atacuri venite de la oameni din linia a doua sau a treia, care ar exprima vocea membrilor simpli. Astfel, în timp ce alții mârâiau, primul din haita de lupi care a mușcat din fostul lor șef a fost Dan Tudorache care a cerut excluderea din partid a lui Năstase, precum și a fostului său protector, Dan Ioan Popescu, în martie 2006.

Odată cu preluarea șefiei partidului de către Victor Ponta, în 2010, situația lui Tudorache în partid s-a schimabt din nou. În 2008 devenise viceprimar la sectorul 1, însă în 2011 a fost schimbat cu voturile consilierilor PSD și PNL pentru „deficiențe în activitatea administrativă”. Totuși, în 2012, Dan Tudorache a prins un loc eligibil pe lista PSD din București pentru Camera Deputaților.

După patru ani de deputăție, partidul a uitate de „deficiențe” și a socotit că Dan Tudorache este numai bun pentru fotoliul de primar al sectorului la care, cu numai cinci ani înainte, fusese socotit nedemn de funcția de viceprimar.

Dan Tudorache este de profesie inginer de transporturi, înainte de intrarea în politică lucrând la Metrorex în perioada 1990-2000.

Clotilde Armand, din nou în echipă cu Nicușor Dan

Clotilde Armand (47 de ani) s-a născut în arhipelagul Guadeloupe din Caraibe, o colonie franceză în care tatăl ei își făcea serviciul militar. Bunica pe linie maternă a fost fiica contelui de Champs de Saint-Leger. Pe când își făcea masteratul în inginerie la Massachussets Institute of Technology, l-a cunoscut pe matematicianul Sergiu Moroianu, care-și făcea doctoratul tot la MIT. Cei doi s-au căsătorit în 1997 și au împreună patru copii.

În România a stat, prima dată, în perioada 1999-2001, când a lucrat la KPMG. După câțiva ani în Franța și Germania, s-a reîntors în țara noastră ca angajată a Distrigaz, în 2005-2010. Din acea perioadă, datează un accident de muncă soldat cu un mort și patru răniți, informație care a reapărut în presă în această campanie electorală. Armand era atunci director de exploatare la Distrigaz Sud, însă anchetatorii au concluzionat la acea vreme că angajatul care a murit nu a respectat normele de siguranță.

După o altă perioadă petrecută în Franța, Clotilde Armand s-a întors în România în 2013 ca director al Egis pentru România, Moldova și Bulgaria, iar în 2015 a obținut cetățenia română. Tot în acel an s-a numărat, alături de Nicușor Dan, printre fondatorii Uniunii Salvați Bucureștiul, care a stat la baza formării USR.

După ce a pierdut la limită mandatul de primar la sectorul 1 în 2016, relațiile ei cu Nicușor Dan s-au răcit. La scurtă vreme după alegerile parlamentare din acel an, soțul lui Clotilde Armand a afirmat că echipa de comunicare a USR, condusă de Matei Păun a comis erori grave în campania electorală la alegerile parlamentare din acel an, care au condus la un rezultat sub așteptări. Totodată, Sergiu Moroianu a afirmat că soția sa a fost marginalizată în partid.

În mai 2019, Clotilde Armand a renunțat la funcția de consilier local la sectorul 1 și a devenit europarlamentar pe listele alianței USR-PLUS, însă acum vrea să se întoarcă la primărie în calitatea de edil al sectorului.

În total, sunt 20 de candidați înscriși în cursa pentru Primăria Sectorului 1. Pe lângă Armand și Tudorache, socotiți favoriți, mai candidează realizatoarea TV Adriana Bahmuțeanu (Partidul Ecologist Român), medicul Adina Alberts (Pro România), soția omului de afaceri Viorel Cataramă, fostul secretar de stat Ioana Constantin (PMP), fostul ministru al Economiei Andrei Gerea (PPU) ș.a.