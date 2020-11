Alegeri SUA 2020. Cine va fi președintele Americii dacă Trump şi Biden vor fi la egalitate

Unul dintre scenariile posibile în urma alegerilor din America prevede un scor egal între cei doi candidați, Donald Trump și Joe Biden.

Acest scor este puțin probabil, dar totuși posibil, conform Mediafax.

Dacă niciunul din candidați nu strânge 270 de voturi din partea Colegiului Electoral, Constituția cere Camerei Reprezentanților să aleagă președintele.

Sistemul de vot din SUA este diferit față de cel european, însă el a servit ca alternativă pentru situația tensionată dintre statele componente din perioada incipientă a SUA și a rămas în tradiția electorală americană.

Chiar dacă se preconizează că Democrații vor conduce Camera Reprezentanților din nou, asta nu înseamnă că Joe Biden va fi câștigătorul alegerilor.

Here is the unlikely, but possible scenario, that results in a 269-269 tie. pic.twitter.com/f7lGPOmDE7

— Joe St. George (@JoeStGeorge) November 2, 2020