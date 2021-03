Alertă în rândul fanilor Puterea dragostei! Ce se întâmplă cu Mădălina și George după ce au plecat din casă

Puterea dragostei a atins un nou punct culminant în acest sezon odată cu plecarea Mădălinei și a lui George, fanii competiției întrebându-se ce se va întâmpla de acum înainte între ea și iubitul.

Cei doi au hotărât să plece din casa din Istanbul și să își continue relația departe de reality-show-ul în care au devenit un cuplu, decizia lor luând prin surprindere pe absolut toată lumea.

Mădălina și George au format cel mai longeviv cuplu din acest sezon și foarte mulți fani ai emisiunii susțin că ei sunt cei care vor rămâne cel mai mult împreună. Ba mai mult, în ultima vreme s-a speculat inclusiv că bruneta ar fi însărcinată cu George.

Mădălina și George își continuă relația în afara casei Puterea dragostei

Încercând să explice motivul care a stat la baza plecării de la Puterea dragostei, Mădălina a pus un mesaj pe Instagram care clarifică totul. Nu regretă deloc decizia de a părăsi emisiunea și spune că pentru ea, dar și pentru George, a fost o experiență mult mai dură decât s-ar fi așteptat.

„Și încep cu un “Mulțumesc Doamne”, mulțumesc pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce am, familie, prieteni, pentru tot ce am primit, pentru toate clipele de întristare, pentru cele de fericire, pentru că am învățat din toate, pentru că mereu ești aici

cu mine. Vă mulțumesc vouă dragii mei că mi-ați fost alături din prima până în ultima zi. A fost cea mai frumoasă și cea mai dură experiență din viața mea ,am avut norocul să îmi întâlnesc sufletul pereche, să mă îndrăgostesc din prima zi. Vă rog să nu fiți triști,noi suntem liniștiți,Fericiți și ne iubim foarte mult!♥️🙈 vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea ,vă iubesc”, a scris fosta concurentă de la Puterea dragostei pe Instagram.

Nu a mai rezistat psihic

În ziua plecării, Mădălina i-a spus prezentatoarei emisiunii Puterea dragostei Cristina Mihaela Dorobanțu că s-au adunat prea multe energii negative în casă și nu a mai putut face la situația creată în ultima vreme.

Cu toate că au deranjat-o multe lucruri, Mădălina a reușit să își stăpânească nervii, spre deosebire de alte concurente care au fost taxate de producători pentru că au sărit la bătaie.

