Alertă în showbiz-ul românesc! O celebră artistă a intrat cu mașina într-o cisternă cu petrol

Panică totală pe o șosea din România, unde o cunoscută artistă era să moară după ce a intrat cu mașina într-o cisternă cu petrol! Blondina a scăpat ca printr-o minune din accidentul care i-a avariat cât se poate de serios mașina.

O artistă din România a intrat cu mașina într-o cisternă cu petrol

pe nume Diana Sârbu, a fost cât pe ce să își piardă viața cu câteva zile înainte de Crăciun. Interpreta de muzică tradițională, artistă apreciată de publicul genului pe care îl abordează, a vorbit despre teribila pățanie.

Accidentul a avut loc la intrarea în Filipești, în drum spre Roman. Cunoscuta artistă mergea să împartă daruri pentru copii amărâți, grăbindu-se pentru a le face o bucurie înainte de sărbători. Din păcate pentru acei sărmani, Diana nu a mai putut ajunge căci s-a izbit de o cisternă care transporta petrol. A intrat în spatele mașinii, iar impactul putea fi nimicitor pentru vedetă.

Acum, Sârbu îi mulțumește lui Dumnezeu că a avut grijă de ea, căci altfel, în loc de petrecere de Crăciun, familia ei trebuia să facă pregătiri pentru înmormântare. a vorbit despre șocul pe care l-a trăit pentru

Vedeta a povestit șocul trăit

„Am scăpat cu viață! Încă sunt în șoc după sperietura groaznică prin care am trecut. Șoferul cisternei din fața mea a pus frână brusc iar eu, pe baza oboselii, a stresului, bătea și foarte tare soarele, nu am mai avut timp să frânez, am intrat direct în spatele cisternei.

Mașina mea e avariată total, însă, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a păzit și am reușit să ies din autoturism pe picioarele mele, m-am ales doar cu contuzii ușoare la față”, a mărturisit apreciata artistă pentru sursa menționată.

„Am coborât din mașină și am constatat cu stupoare că nici o mașină nu a oprit! Puteam să fiu rănită, mașina se vedea că e avariată. Am rămas stupefiată la indiferența oamenilor, treceau cu ușurință și scoteau telefoanele pe geam să filmeze. Destul de neplăcut, am constatat lipsa de umanitate a unor români”, a mai povestit Diana Sârbu, artistă din zona folclorică.