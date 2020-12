Alertă la nivel mondial. Noua tulpină de Covid din Marea Britanie a ajuns până în Australia

Noua tulpină de Covid-19 din Marea Britanie a fost confirmată și în Danemarca, Olanda și Australia, așadar izolarea Marii Britanii s-ar putea dovedi tardivă.

Conform The Independent, mutația VUI-202012/01 este extrem de răspândită în sudul și estul Angliei, însă aceasta apare în tot mai multe țări din lume.

Emmanuel Macron, președintele Franței, a dezvăluit că este „foarte posibil” ca noua tulpină să fie prezentă deja și în Franța, o veste proastă pentru oameni înainte de Crăciun.

Tulpina de SARS-CoV-2 a ajuns până în Australia

Cât despre România, specialiștii nu se pot pronunța până nu vor analiza situația mai amplu. Specialistul Octavian Jurma e convins că boala a ajuns deja la noi: „Daca a ajuns deja in Australia unde chiar se testeaza anticipativ, va garantez ca este deja aici dar suntem deja cu 3 saptamani in urma epidemiei si o sa o detectam abia la anul si doar daca noul guvern va lua in serios razboiul cu COVID-19.

Noua tulpina pare sa fie cu 70% mai infectioasa, dar si cu o crestere de 50% a vitezei de infectare epidemia se va misca mai repede decat capacitatea noastra de vaccinare daca ne prinde valul 3 pe acest platou de peste 5,000 de cazuri pe zi”.

„Tulpini similare au fost detectate în Danemarca și Australia, dar există și alte variante foarte similare cu aceasta care au fost depistate în Africa de Sud, Olanda și alte țări”, a declarat și Susan Hopkins de la Serviciul de Sănătate Publică din Anglia, conform Digi 24.

Pe fondul creșterii numărului de infectări cu Covid-19, OMS a avertizat țările din toată lumea să-și „dubleze măsurile de prevenție și control”.

Mai mulți lideri europeni urmează să se întâlnească luni pentru a evalua amenințarea reală provocată de noua tulpină de SARS-CoV-2.

Țările europene au interzis zborurile din Marea Britanie, printre care și România, Franța, Italia sau Turcia.

Din fericire, noua tulpină nu e considerată mai periculoasă sau rezistentă la vaccin, însă ar putea fi cu 70% mai contagioasă, potrivit premierului britanic Boris Johnson.

Blue Air a anunțat că suspendă zborurile până în 2 ianuarie

Compania aeriană Blue Air a anunțat că va suspenda zborurile România – Anglia și invers din 21 decembrie, ora 19:00, până în 2 ianuarie 2021. Decizia a venit tocmai pe fondul crizei sanitare pricinuită de noua tulpină de SARS-CoV-2.