Coronavirusul se pare că nu îi iubeşte deloc pe jucătorii campioanei Franţei. PSG este prima echipă din Hexagon care se vede lovită puternic de pandemie pentru a doua oară, la interval de ceva mai bine de o lună de la primele cazuri. Şi asta se întâmplă cu doar câteva zile înainte de debutul în noua ediţie a Champions League, pe Old Trafford, cu Manchester United.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

PSG a jucat în deschiderea etapei vineri seară la Nîmes şi a câştigat confortabil, cu 4-0, ajutată şi de faptul că gazdele au evoluat mai bine de o repriză cu un om mai puţin. Însă fanii au rămas fără cuvinte când au văzut ce echipă a trimis pe teren antrenorul Thomas Tuchel, cu foarte multe rezerve, ce e drept, de calitate.

Sunt nu mai puţin de şapte jucători absenţi din lotul campioanei Franţei şi finalistei ultimei ediţii de Champions League ca urmare a depistării lor pozitive la testarea antiCOVID. Şase sunt de fapt confirmaţi, iar al şaptelea, una dintre noile achiziţii, portughezul Danilo Pereira a rămas şi el în izolare, întrucât a luat contact cu Cristiano Ronaldo la echipa naţională.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marquinhos, singurul jucător de la PSG care s-a reinfectat cu COVID 19

Cei şase care se află deja în izolare şi sub atenta observaţie a staffului medical sunt fostul jucător al lui United, mijlocaşul spaniol Ander Herrera, fundaşul central Thilo Kehrer, închizătorul brazilian Marquinhos, mijlocaşii Julian Draxler şi Marco Verratti, precum şi atacantul Mauro Icardi.

Dintre aceştia, brazilianul Marquinhos se află la a doua infectare, el făcând parte şi din lista primului val, atunci când Neymar, Kylian Mbappe, Leandro Paredes şi Angel di Maria au fost numele grele pe care nu s-a putut baza Thomas Tuchel timp de aproape două săptămâni.

ADVERTISEMENT

Danilo Pereira în izolare, pentru că a avut contact cu Cristiano Ronaldo

Danilo Pereira nu este singurul internaţional portughez care nu va juca în acest weekend pentru echipa sa. Recomandarea venită de la staff-ul medical al naţionalei lusitane şi transmisă către toate cluburile unde joacă aceşti fotbalişti a fost să nu fie folosiţi acum, până nu vor repeta alte două testări, iar dacă vor fi negative atunci vor putea reveni pe teren.

Pentru PSG debutul în Champions League se anunţă unul în forţă, cu acest lot confruntarea cu Manchester United devenind una mult mai dificilă. Mai ales că în atacul englezilor se află acum chiar fostul atacant al campioanei Franţei, uruguayanul Edinson Cavani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edinson Cavani, fostul golgeter al PSG, marele pericol pentru francezi

Sud-americanul a recunoscut că a semnat cu diavolii roşii la sugestia bunului său prieten Ander Herrera. La 33 de ani cel supranumit El Matador îşi doreşte să facă un sezon bun, pentru a putea prelungi contractul semnat pe un an.

“Vorbesc mult cu Ander, la fel și cu Angel Di Maria. În ultima clipă l-am sunat pe Ander să stăm de vorbă. Îl admir și am considerat că vorbele lui mă vor ajuta. După ce am încheiat discuția, am semnat cu Manchester United“.

ADVERTISEMENT