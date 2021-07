Alertă pe litoral. Un virus neidentificat a afectat deja sute de turiști. Oamenii, la spital cu probleme digestive

După , o altă infecție încă neidentificată clar de medici a produs panică printre turiștii români, de această dată din zona litoralului.

Un virus a adus panică printre persoanele aflate la mare în aceste zile. Acesta a fost detectat în nordul litoralului, acolo unde sute de oameni au ajuns la medic cu probleme grave digestive în ultimele zile.

Printre cei care s-au confruntat cu această nouă afecțiune sunt foarte mulți copii. Oamenii cred că de vină ar fi apa mării, dar autoritățile exclud această variantă.

”Calitatea apei în cele 48 de puncte de îmbăiere de pe litoralul românesc este bună sau foarte bună”, a declarat Tudorel Ene, purtător de cuvânt DSP Constanța, conform .

La rândul său, Silviu Coșa, prefect Constanța, dă asigurări că apa mării și cea din piscinele hotelurilor și a celorlalte locații turistice nu creează probleme.

”Atât în ceea ce privește apa de mare cât și apa din piscinele unităților aflate pe litoral nu avem niciun indiciu care să releve un pericol pentru sănătatea turiștilor sau a populației”, spune oficialul.

Ce spun turiștii după apariția acestui virus misterios. Care sunt simptomele

Întrucât au luat masa în diferite restaurante de pe litoral, turiștii sunt convinşi că de vină e apa mării sau apa de la robinet.

”Am mâncat numai de la nişte restaurante cel puţin mid-level, adică nu am mâncat de la celebrele localuri împinge tava sau locuri care mi se păreau insalubre.

Are trei ani şi patru luni. A vomitat pentru prima dată, cred că tot ce mâncase în alea două zile şi a ţinut-o tot aşa, cred că, mă rog, am ajuns în Bucureşti pe la trei dimineaţa şi până a doua zi dimineaţă când am chemat şi salvarea.

M-a sunat soţia că nu numai ea a păţit acelaşi lucru, ci şi părinţii ei, care nu au fost cu noi la mare. Eu sunt ferm convins că a fost apa mării, nu mâncarea, pentru că … câtă mâncare alterată să fi mâncat atâţia oameni care au păţit asta?”, spune un turist.

Un altul expune o serie de simptome rezultate după infecție: ”Am avut probleme, şi cu scaune şi vomă, chiar 24 de ore în continuu. Nu vreţi să ştiţi ce concediu am avut. Am fost la farmacie şi nu mai aveau nimic”.

Norovirusul, suspect că a apărut și pe litoral

Există deja voci care spun că ar putea fi vorba tot , un virus periculos care a îmbolnăvit peste 100 de oameni în Râşnov.

Reamintim că, recent, un virus periculos a fost depistat la Râșnov, acolo unde 140 de locuitori s-au prezentat la medic cu vărsături, greţuri, durere abdominală, febră, frisoane, scaune diareice. Pacienții au fost diagnosticați cu norovirus, o afecțiune contagioasă care se transmite extrem de rapid.

”Recomandăm populației să respecte măsurile de igienă a alimentației, cum ar fi igiena mâinilor, spălarea fructelor și a legumelor, dezinfecția suprafețelor, în special cu soluții care conțin clor, precum și consumarea apei îmbuteliate și a alimentelor predominant preparate termic”, a transmis atunci cei de la DSP Braşov.