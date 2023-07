Alex Băluţă, surprins după transferul la FCSB: “Este o mentalitate mult mai puternică aici”

şi a semnat cu rivalii de la FCSB. Mutarea la Bucureşti a creat mare vâlvă în Oltenia, patronul Mihai Rotaru fiind şocat de faptul că fostul său jucător a ales să revină la rivali.

Alex Băluţă, surprins după transferul la FCSB: “E o diferență mare între ce am făcut în Ungaria și ce fac aici”

Atacantul a rămas surprins de antrenamentele pe care le efectuează sub comanda lui , spunând că ritmul este mult mai intens faţă de pregătirea fizică pe care o făcea în Ungaria:

„E o perioadă grea, în care acumulăm. Sunt zile cu câte două antrenamente. Nu e ușor nici fizic, nici mental, dar, cu cât e mai greu, cu atât o să fie mai ușor în timpul cantonamentului.

M-am obișnuit aici, îmi place foarte mult pentru că se muncește din greu. Echipa are un potențial mare, sunt băieți foarte buni și cred că putem să facem lucruri mari anul acesta.

Din punct de vedere al antrenamentelor nu mi-a fost ușor. E o diferență mare între ce am făcut în Ungaria și ce fac aici. Sunt antrenamente mult mai intense, o mentalitate mult mai puternică aici.

De asta îmi și place foarte mult. Sunt sigur că vom avea realizări mari împreună. Poate tranziția a fost mai ușoară pentru că am mai jucat în Liga 1 și pe majoritatea jucătorilor îi cunosc, astfel că mi-a fost ușor să vorbesc cu ei și să mă înțeleg”, a spus Băluţă la .

“Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici și cea de la Craiova”

Atacantul a spus că ofertele de la FCSB şi Universitatea Craiova nu erau identice şi mai mult decât atât, Băluţă s-a simţit subestimat de oficialii fostei sale echipe:

“Vreau să clarific lucrurile. Nu au existat oferte egale! Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici și cea de la Craiova. Nici din punct de vedere financiar, dar nici al efortului, mai ales că am fost căpitanul Craiovei.

Nu a existat niciodată un echilibru între oferte, este o diferență foarte mare. Nu îmi place să vorbesc despre cifre. Atitudinea nu a fost una atât de serioasă pe cât mă așteptam, m-am simțit subestimat ca fotbalist și ca persoană pentru că s-au spus multe lucruri.

“Eu respect suporterii Craiovei, dar pentru mine acum e important să dau tot ce am mai bun la Steaua”

Nu am fost luat în serios. Am crezut că va fi ușor, dar… A fost dezamăgitor pentru mine să văd asemenea lucruri. Eu știu cât m-am schimbat în ultimii ani, am o familie frumoasă, am doi copii și știu cât de mult am tras ca să reușesc.

Asta e lumea, mergem înainte. Eu respect suporterii Craiovei, dar pentru mine acum e important să dau tot ce am mai bun la Steaua, să dovedesc că merit să joc și să am cel mai bun randament”, a spus Băluţă.