Alex Chipciu, compariție cu Manchester City după Voluntari – CFR Cluj 0-1: ”Avem aceeași mentalitate”

Ardelenii pe terenul de la Voluntari printr-un gol marcat de Boateng și s-au desprins la 5 puncte în clasament de rivala FCSB.

Comparația cu Manchester City pe care a făcut-o Alex Chipciu după Voluntari – CFR Cluj 0-1

La finalul întâlnirii Voluntari – CFR Cluj 0-1, Alex Chipciu a vorbit despre o apropiere între formația din Gruia și Manchester City și nu crede că trupa lui dan Petrescu trece printr-o criză deși a câștigat doar două meciuri din ultimele cinci.

”Nu cred că e o criză. La Craiova nu am arătat rău, am luat gol în ultimul minut. Cu Steaua am jucat în 10 oameni. Ok, au fost multe şuturi la poartă, dar eu de pe bancă nu simţeam că o să pierdem.

Sunt convins că şi celelalte echipe vor câştiga pentru că au încredere acum. Nu ne temem, ne dorim să câştigăm fiecare meci. Mentalitatea noastră este la fel ca la Manchester City. Guardiola vrea să câştige toate meciurile şi va deveni campion”, a declarat Chipciu.

Presiunea, marele pericol pentru CFR

Fotbalistul ardelenilor spune că în vestiar sunt mulți jucători cu experiență, dar în subconștient nu are cum să nu apară presiunea: ”A fost o victorie grea, un meci de luptă. Puteam să îl facem mai uşor, dar este bine că am câştigat.

Ne aşteptam ca fiecare meci să fie foarte greu, toate echipele sunt bune. Toate meciurile de acum încolo vor fi la fel. Sunt jucători experimentaţi aici care au câştigat campionate şi trofee. Noi spuneam că nu este o presiune, dar în subconştient clar este o presiune.

După ce ai multe puncte avans, chiar este o teamă. Dar e bine că am câştigat. Acesta este stilul nostru, dar noi am încercat să câştigăm de la început. Clar era mai bine dacă reuşeam să marcăm în prima repriză”.

Boateng, cere concentrare mai mare

Marcatorul unicul gol al întâlnirii de la Voluntari, Nana Boateng, a recunoscut că pe jucătorii CFR-ului după ultimele rezultate nefavorabile: ”Am reuşit să luăm cele trei puncte, asta este cel mai important. Veneau după două înfrângeri, sunt o echipă bună. Cel mai important era să câştigăm şi ne îndreptăm atenţia pentru următorul meci.

Atunci când pierzi este presiune, atunci când pierzi trebuie să înveți din greşeli. Trebuie să ne concentrăm pe munca noastră. Este greu de spus ce s-a întâmplat în ultimele două meciuri. Sunt multe lucruri care se întâmplă pe parcursul meciului şi trebuie să învăţăm din greşeli”.

Atacantul Claudiu Petrila este mulțumit de faptul că echipa sa a luat cele 3 puncte la Voluntari: ”Luăm fiecare meci în parte şi trebuie să le câştigăm pas cu pas”.