Alex Crețu, după ce a devenit golgheterul surpriză al Universității Craiova: „Golurile sunt bonusuri”

Alexandru Crețu traversează o formă excelentă în tricoul Universității Craiova, formație pentru care a marcat de cinci ori în acest sezon din SuperLigă. Mijlocașul „alb-albaștrilor” a înscris împotriva celor de la Chindia Târgoviște și l-a depășit pe Andrei Ivan în clasamentul golgheterilor.

Alexandru Crețu, golgheterul surpriză de la Universitatea Craiova: „La cum arăt eu și echipa în ultimele două meciuri trebuia să mai jucăm câteva etape”

, iar oltenii preconizează că vor avea o iarnă liniștită. Astfel, formația din Bănie a urcat pe locul trei din SuperLigă și „juveții” sunt la șapte puncte distanță de liderul din SuperLigă, Farul Constanța.

„Ne bucurăm că am luat cele trei puncte, avem 38 de puncte și suntem în fruntea clasamentului. Ne ținem aproape de Farul și CFR, iar noi ne bucurăm că intrăm cu două victorii în vacanța și sper să avem sărbători fericite”, a declarat Alexandru Crețu.

Mijlocașul formației din Bănie a marcat primul gol al partidei cu Chindia Târgoviște, astfel a devenit cel mai bun marcator al Universității Craiova, cu cinci reușite. Alexandru Crețu l-a depășit în clasamentul golgheterilor pe Andrei Ivan.

Atacantul oltenilor a strâns doar 16 partide în tricoul Universității Craiova din SuperLigă și a reușit să marcheze de patru ori. Alexandru Crețu a declarat că traversează o perioadă bună la formația din Bănie, iar golurile sunt un bonus pentru el.

„Pot sa zic că trec printr-o perioadă bună a vieții mele, marchez ceea ce nu am făcut în trecutul meu. Am avut și sezoane bune când nu am marcat. Pentru mine golurile sunt bonusuri, mă antrenez și mă bucur că îmi ajut echipa. La cum arăt eu și cum a arătat echipa în ultimele două meciuri mai trebuia să jucam câteva etape”, a spus mijlocașul „juveților”.

Alexandru Crețu: „Oricine este bine primit, avem un vestiar unit și suntem băieți faini”

Alexandru Crețu a declarat că 2022 a fost un an greu pentru jucătorii Universității Craiova. Mijlocașul formației din Bănie a spus că iar oltenii îl așteaptă cu brațele deschise pe următorul tehnician.

„A fost un an greu, nu unul ușor. S-au schimbat antrenori, am rămas cu Dragoș și ne bucurăm că e aproape de noi și chiar ne motivează, mă bucur pentru el. Oricine vine este bine primit, avem un vestiar unit și suntem băieți faini”, a spus Alex Crețu.

Jucătorul „alb-albaștrilor” a dezvăluit ce planuri are de sărbători și a mărturisit că așteaptă venirea pe lume a fiicei lui. Alex Crețu a declarat că soția sa trebuia să nască până acum, însă fetița „nu vrea să vină”.

„Voi rămâne în Craiova, eu și soția mea așteptăm o fetița, dar văd că nu vrea să vină, trebuia sa nască deja. Este greu de zis dacă vom lua titlul, pentru noi este important să adunăm puncte și vedem la sfârșitul sezonului pe ce loc ne aflăm”, a declarat jucătorul formației din Bănie.