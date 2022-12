Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte 0-0, în etapa 21 din SuperLiga. Hanca a revenit în primul 11. Video

Meciul Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte are loc sâmbătă, 17 decembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 21-a, ultima din anul 2022, din SuperLiga. Craiovenii, la primul meci sub comanda antrenorului interimar Dragoş Bon au obţinut victoria cu 1-0 etapa trecută pe terenul lanternei roşii CS Mioveni. Chindia nu a mai câştigat de patru etape şi a cedat la Ploieşti, unde joacă meciurile de acasă echipa dâmboviţeană.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte

Întâlnirea Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte se dispută sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 21-a din SuperLiga. Este ultimul meci din acest an pe teren propriu pentru olteni, care speră să aibă alături câţi mai mulţi suporteri.

Este însă puţin probabil ca tribunele arenei din Craiova să fie înţestate de spectatori, mai ales că fanii nu au agreat deloc faptul că şi Mirel Rădoi a plecat de la echipă aidoma altor antrenori, ei punând tot ce se întâmplă pe seama conducerii şi a unor jucători din lot care manevrează vestiarul.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte

Partida Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte se joacă sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala judeţului Dolj, în etapa 21 din SuperLiga şi este transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi urmări întrând pe site-ul FANATIK în format LIVE VIDEO.

Este o vreme neaşteptat de frumoasă sâmbătă, 17 decembrie, la Craiova, cu cer mai mult senin, fără nici un pericol de ploaie şi cu o temperatură puţin obişnuită la ora amiezii, 12 grade, care, evident, va scădea până la 7 grade la ora meciului, ceaa ce nu este deloc rău. Partida va fi condusă de arbitrul bucureştean Radu Petrescu.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte

Universitatea Craiova are destule probleme pentru acest meci. nu poate miza pe portarul titular Arlauskis şi nici pe aportul fundaşului elveţian Ivan Martic, să nu mai vorbim despre eternul accidentat din atacul oltenilor, care va reveni abia în primăvară, bosniacul Elvir Koljic. În plus, este suspendat şi mijlocaşul Căpăţână.

Nici nu este prea liniştit pentru că ultimul meci din acest an trebuie să îl abordeze fără doi oameni cheie din atac. Neguţ este suspendat iar golgeterul Daniel Popa este accidentat, aşa încât dâmboviţenii vor trebui să improvizeze pe un post unde nu prea au soluţii de calitate.

Cote la pariuri la jocul Universitatea Craiova – Chindia Târgovişte

Cotele caselor de pariuri se îndreaptă hotărât spre succesul echipei craiovene, care are cote înntre 1,55 şi 1,60 pentru a lua cele trei puncte. Dâmboviţenii au cote între 6,75 şi 7,00 pentru a fi ei autorii unei mari surprize pe final de an. Şansă dublă X2 are cotă 2,25 iar un gol înscris de oaspeţi ajunge la cota de 1,90.

La Craiova gazdele au obţinut până acum trei victorii şi au pierdut o dată, în 2020, marcându-se foarte puţine goluri. Doar în anul revenirii Chindiei în primul eşalon, cu fostul craiovean Emil Săndoi pe bancă, meciul din Bănie a avut goluri multe şi a fost decis cu 3-2 în ultimul minut în favoarea gazdelor.