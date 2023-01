Alex Delea, dezvăluiri din culisele Survivor România 2023. Ce știe despre conflictele Războinicilor și pe cine susține

Alex Delea a oferit detalii din culisele Survivor România 2023. Ce a aflat despre concurenții din echipa Războinicilor, dar și care este schimbarea majoră față de sezonul trecut, pe care l-a și câștigat.

Alex Delea, primele impresii de la Survivor România 2023. Pe cine susține și ce știe despre Războinici

Alex Delea s-a remarcat sezonul trecut al emisiunii. , iar acum este o adevărată vedetă, dar nu uită ce l-a consacrat și a rămas fanul emisiunii Survivor. Astfel, a urmărit cu sufletul la gură.

Deși el a făcut parte din echipa Războinicilor, a ajuns să-i cunoască pe cei care acum sunt la Faimoși, astfel că îi este greu să decidă cu cine ține. În plus, îi e prieten de mulți ani.

Mai mult decât atât, cu Jorge s-a văzut chiar înainte ca acesta să plece în junglă și chiar și-a uitat portofelul, pe care încă nu l-a recuperat, în mașina artistului.

„Eu mereu voi fi cu Războinicii, dar ironia este că eu cunosc toți Faimoșii. Am și un prieten bun la Războinici, pe Robert.

Chiar e prietenul meu din 2019, ne cunoaștem foarte bine. Eu cu țin cu Robert, țin cu Faimoșii, țin cu toată lumea”, a spus Alex Delea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ce diferență uriașă este între Survivor România 2022 și Survivor România 2023?

Un detaliu important pe care Alex Delea l-a observat este că există o diferență majoră între felul în care taberele arată acum și cele în care erau ”cazați” anul trecut.

„Un detaliu foarte mare, nu știu dacă toată lumea a văzut asta sau și-a dat seama de asta. Baraca nu are stâlpi. Nu are structură, este doar podeaua. Ceea ce este… lucrul ăsta este nu grav… E greu de închipuit, să stai acolo, să-ți faci tu structura.

Pentru că la cea mai mică furtună poate să cadă peste tine, e foarte grav. Noi am avut structura înainte, a fost un plus. Cu toate că n-am avut acoperiș, a trebuit să-l facem, dar ei trebuie să înceapă totul de la 0. E mult mai greu să conviețuiești”, a punctat Alex Delea.

Maria Lungu, mărul discordiei între Războinici dinainte de a pleca din România

În ediția de pe 9 ianuarie 2023 de la Survivor România, au apărut și primele conflicte în echipa Războinicilor. Remarcată, într-un mod negativ, s-a făcut , al cărui comportament nu a fost pe placul colegilor săi. Alex Delea a dat din casă și a mărturisit că situația dificilă a luat naștere încă din țară.

„Uite, să dau un lucru din casă, să spun așa. Am vorbit cu Robert înainte și mi-a spus de dinainte că nimeni nu se înțelege cu Maria. O fată foarte de treabă, foarte drăguță din câte văd.

O să fie foarte interesant. Mie mi se pare că e exact invers ca sezonul trecut. Acum Faimoșii mi se par foarte închegați ca și caracter, ca și energie”, a dezvăluit Alex Delea.

Fostul concurent de la Survivor a asemănat-o pe Maria cu Ana Dobrovie, fosta sa colegă de la Războinici și asta pentru că ea „era singura căreia îi mai plăcea să se certe”, după spusele lui.

„E și un risc foarte mare, că dacă tu deschizi gura înainte de a intra pe traseu și nu aduci un punct. Am făcut lucrul ăsta. Eu când am intrat acolo eram foarte… Și ce crezi? Am mai și pierdut”, a mai spus Alex Delea.