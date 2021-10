Alex Dima iubește din nou, după moartea soției sale. Cine este actuala lui parteneră

Alex Dima și-a pierdut prima soție, Roxana, în urmă cu 12 ani, din cauza cancerului. S-a întâmplat, mai exact, la trei ani după ce și-au unit destinele și la un an după ce a apărut pe lume fiica lor, Sara.

În momentul de față, jurnalistul de la Protv are o altă parteneră de viață, Georgiana. Ambii sunt firi discrete și evită să se afișeze împreună, în lumina reflectoarelor.

Cum a cunoscut-o Alex Dima pe actuala lui parteneră

Despre Georgiana, Alex Dima spune că este o persoană care știe să-l asculte. De altfel, în cadrul unui interviu, Alex Dima a dezvăluit și cum s-au cunoscut.

”Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu).

Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion.

Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”, povestea Alex Dima într-un interviu pentru

Alex Dima, despre moartea soției sale: ”E cumplit”

Despre moartea fostei lui soții, Alex Dima nu știe cum ar fi depășit episodul dacă lângă el nu era fiica lui Sara. Jurnalistul mai consideră că responsabil pentru pierderea Roxanei este un doctor, care nu i-ar fi aplicat un tratament corespunzător cancerului.

”E cumplit când afli o astfel de veste. Probabil dacă nu era Sara, nu știu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai știați nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta.

Pe locul ăsta pentru că a ajuns într-un spital, la un doctor care nu a tratat-o așa cum trebuie și puteam să aflăm din vreme ce i s-a întâmplat, ce i se întâmplă, de fapt. N-am știut, i s-au dat niște creme, la vremea respectivă”, a mai povestit jurnalistul.