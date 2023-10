Alex Ioniță, noapte albă după Rapid – Poli Iași 3-2: „La ultima dublă am luat titlul!”

, după ce a reușit o dublă și a mai avut un gol anulat pentru ofsaid. „Bulgaru” a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după seara de vis din Giulești.

Alex Ioniță, suflu nou după „dubla” cu Poli Iași: „A fost foarte frumos. Era să dau hattrick”

Alex Ioniță nu a închis un ochi după victoria cu 3-2 în fața moldovenilor lui Leo Grozavu: „Sunt fericit. Acum vreau și eu să mă odihnesc puțin, pentru că n-am reușit să dorm aseară și o să mă bag acum câteva ore la somn. A fost foarte frumos”.

Ioniță II a reușit două goluri după 7 ani, când Astra Giurgiu câștiga cu 4-2 împotriva lui Dinamo: „Nici nu îmi aduc aminte sincer de când n-am mai dat o dublă! La Rapid nu cred că am dat. Ultima oară când am marcat de două ori într-un meci a fost la Astra când am câștigat titlul”, a mai spus mijlocașul, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rapidistul speră că acesta să fie un semn, mai ales că Rapid a sărbătorit centenarul: „Poate o fi un semn. Era să dau și hattrick dacă nu era golul anulat. Bine că am bătut că am ratat și acel penalty”.

Alex Ioniță, mesaj superb pentru suporterii Rapidului: „Au ținut cont de asta și apreciez mult”

Alex Ioniță a ajuns la patru goluri și un assist în zece partide în acest sezon, însă nu se entuziasmează: „Sunt foarte bucuros dar încerc să rămân echilibrat că nu s-a terminat nimic, abia a început totul”.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a ținut să transmită un mesaj fanilor: „Le mulțumesc suporterilor. Atunci când n-am jucat bine m-au huiduit o parte din ei, dar pe bună dreptate.

Au pretenții foarte mari de la mine și am văzut acum reacția când am avut reușite și la schimbare. S-a întors totul și m-au răsplătit. Au ținut cont de asta și apreciez foarte mult”.

Rapid e pe locul trei în clasament, însă Cristiano Bergodi a stabilit un program intens în pauza pentru meciurile naționalei: „Avem liber până luni și ne relaxăm și noi. O să avem câte două antrenamente și ne pregătim pentru meciul cu UTA”.

Visează la echipa națională: „Abia am început să joc bine”

Invitat la „Suflet de Rapidist”, . După meciul cu Poli Iași a vorbit din nou despre acest lucru: „Ca să joc la națională trebuie să fiu constant, eu abia acum am început să joc bine”.

„Bulgaru” are un meci la echipa națională a României, unde a debutat în mandatul lui Cosmin Contra, într-un meci cu Kazahstan: „Cred că orice jucător român își dorește să reprezinte naționala României. Îmi doresc foarte mult, dar nu vreau să mai fac… să pun presiune. Îmi doresc să joc bine și cu siguranță dacă voi face asta, voi fi și în vederea echipei naționale”.