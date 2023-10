Ioniță, după Rapid – Poli Iași: „Așteptam de mult să fac un meci bun”. Ce a spus Moldovan despre „disputa” cu Săpunaru

Mijlocașul giuleștenilor a recunoscut că aștepta demult timp să aibă o nouă evoluție pentru Rapid și să reușească să-și ajute echipa, vorbind și despre ce trebuie să facă pentru a ajunge din nou la naționala României.

Alex Ioniță, sincer după Rapid – Poli Iași

după victoria Rapidului cu Poli Iași și a spus că aștepta demult să facă un nou meci bun pentru giuleșteni: „Mă bucur că mi-am ajutat echipa, aveam mare nevoie să marchez. Le mulțumesc suporterilor, staff-ului, colegilor și obiectivul meu este să o țin tot așa.

Mă bucur, nici nu știu, încă nu realizez, abia aștept să iau o gură de aer și să mă calmez puțin. De mult așteptam să fac și eu un meci foarte bun, pentru că n-am mai făcut unul demult.

E perioada fotbalistică, atunci când am revenit la Rapid cred că am făcut-o foarte bine, am început campionatul trecut foarte bine, după care am avut o scădere de formă, dar mă bucur că am rămas cu picioarele pe pământ și că am profitat de ocaziile primite.

Rrahmani e un atacant foarte bun, care face spații. Nu a reușit azi, dar sunt sigur că va marca multe goluri până la finalul sezonului. Ca să joc la națională trebuie să fiu constant, eu abia acum am început să joc bine”.

Ce a spus Moldovan despre „disputa” cu Săpunaru

„Trebuie să avem grijă și să nu mai luăm goluri acasă. Mă bucur că mi-am ajutat echipa, suntem un grup și trebuie să ne aducem toți aportul. Am întâlnit o echipă bună, domnul Leo Grozavu și-a implementat stilul, sunt o echipă bună care aleargă mult și e agresivă.

N-am cum să am discuții aprinse cu Săpunaru, e vorba de respect, îmi reproșa că n-am jucat mingea jos și eu îi explicam de ce am făcut asta. M-a felicitat mister, e victoria tuturor, nu a mea.

Mi-am adus aportul, de-asta sunt plătit. Sper să obținem șase puncte în următoarele meciuri ale echipei naționale și să ne calificăm la EURO. Am de învățat de la fiecare antrenor pe care l-am avut până acum. De la mister Lobonț a fost poate cel mai mare portar al României”, a .

„Am simțit că m-a atins pe tibie și am căzut!”

„Un meci greu, pe care l-am trăit cu emoții pe final, pentru că n-am reușit să marcăm al patrulea gol, dar e bine că am câștigat. Dacă nu mă atingea, nu se dădea penalty, nu?

Am simțit că m-a atins pe tibie și am căzut. Nu sunt dependent de atmosferă, dar ne simțim mai bine când jucăm pe teren propriu.

Am reușit din fericire să apărăm golul acela în plus. Nu poate Rrahmani să marcheze în fiecare meci, trebuie să-l ajutăm și noi”, a spus și Claudiu Petrila.