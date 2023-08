Visul ascuns al lui Alex Ioniță: „Mâ gândesc și la națională!”

Alex Ioniță a fost invitatul emisiunii „SUFLET DE RAPIDIST”. Idolul tribunelor din Giulești a vorbit despre cea mai mare deziluzie în „alb-vișiniu”, .

Alex Ioniță e cu gândul la derby-ul cu Dinamo: „Îl așteptăm cu nerăbdare”

Robert Niță, moderatorul , i-a făcut o prezentare demnă de un jucător care e cu adevărat trup și suflet pentru Rapid: „Din nou un copil al Giuleștiului, dar care de data asta și la propriu are tatuat numele Rapid în dreptul inimii. Cei care sunteți suporteri rapidiști deja cred că v-ați dat seama despre cine este vorba.

ADVERTISEMENT

N-o să spun fiul risipitor al Giuleștiului pentru că mai are multe de dat pentru Rapid, și sper că din nou, Alexandru Ioniță, zis și Bulgarul sau Alexandru Ioniță II, va redeveni idolul Giuleștiului, decarul care va duce Rapidul spre câștigarea titlului de campioni”.

Marcatorul golului cu FC Botoșani, a fost vizibil emoționat, însă gândul său s-a dus direct : „E o plăcere să fiu aici și mă bucur că m-ați invitat. Într-adevăr, urmează un meci foarte dificil, dar un derby pe care îl așteptăm cu nerăbdare și sper să luăm toate cele trei puncte pentru că avem nevoie și n-am început atât de bine campionatul”.

ADVERTISEMENT

Alex Ioniță are încredere maximă în calitățile sale: „Îmi doresc să joc bine și voi fi și în vederea echipei naționale”

Alex Ioniță știe că o victorie împotriva rivalilor de la Dinamo ar schimba total atmosfera la echipă: „Se pare însă că suntem pe un drum de revenire. Urmează și naționala, iar victoria asta ar fi foarte importantă, pentru ca în cele două săptămâni să putem să stăm să ne pregătim foarte bine”.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani e convins că selecționerul Edi Iordănescu ar trebui să-l urmărească: „Da, cred că orice jucător român își dorește să reprezinte naționala României. Îmi doresc foarte mult, dar nu vreau să mai fac… să pun presiune. Îmi doresc să joc bine și cu siguranță dacă voi face asta, voi fi și în vederea echipei naționale”.

ADVERTISEMENT

Alexandru Ioniță are opt meciuri la loturile de tineret, reușind să marcheze două goluri la U19. A debutat la naționala de seniori în 2017, în preliminariile Campionatului Mondial, când a intrat în ultimele 11 minute ale meciului cu Kazahstan. A fost pe bancă și la partida cu Danemarca din aceeași campanie.

Cel mai greu moment din carieră în tricoul Rapidului: „Era primul gol la echipă mare”

Alex Ioniță a rememorat barajul de tristă amintire împotriva Concordiei Chiajna. Deși a marcat și Rapid s-a impus, echipa a fost retrogradată în liga a doua: „Acel gol practic nu s-a mai pus. Era primul gol la echipa mare. Eram adunați de o săptămână, când am fost anunțați că trebuie să jucăm barajul cu Concordia Chiajna. Nu știam că trebuia să jucăm.

Ne-am adunat de pe la echipa a doua, au mai rămas câțiva de pe la echipa mare… Ei erau deja în cantonament de vreo 2-3 săptămâni, aveau lot format, în prima repriză cred că puteau să ne dea două trei goluri lejer! Ne-au dat 1-0 prin Florea dacă îmi aduc aminte bine. Am egalat prin minutul 86-87, dacă îmi aduc aminte bine, am intrat în prelungiri, după care am reușit să marchez eu și să câștigăm acel meci.

ADVERTISEMENT

Nu jucasem niciodată 120 de minute! Nu eram pregătit, dar prin spirit și prin dorință, prin ajutorul publicului, am reușit să câștigăm acel baraj. Am egalat prin minutul 86-87, dacă îmi aduc aminte bine, am intrat în prelungiri, după care am reușit să marchez eu și să câștigăm acel meci. Nu jucasem niciodată 120 de minute! Nu eram pregătit, dar prin spirit și prin dorință, prin ajutorul publicului, am reușit să câștigăm acel baraj”.

„SUFLET DE RAPIDIST” e marțea, de la ora 13:15, EXCLUSIV pe site-ul FANATIK.RO. Emisiunea dedicată rapidiștilor poate fi urmărită ulterior și pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube FANATIK.