Alex Mățan, reacție după ce a devenit campion în MLS: „Un vis împlinit”

Finalul de an a venit cu un premiu special în SUA pentru Alex Mățan: Moș Crăciun i-a adus titlul în MLS! În tricoul lui Columbus Crew, mijlocașul de 24 de ani a învins în finală pe Los Angeles FC, 2-1, completându-și astfel panoplia cu trofee, după Cupa României și Supercupa câștigate în țară cu Viitorul/Farul. Pentru FANATIK, Mățan a povestit experiența de peste Ocean și a oferit prima reacție după triumf: ”E un vis împlinit”.

Alex Mățan, prima reacție după titlul din MLS: ”Am arătat foarte bine ofensiv”

„Am simțit încă din timpul sezonului că avem forța să luăm titlul. Chiar dacă nu am fost extraordinari în deplasare, acasă am arătat formidabil, aproape invincibili, o singură înfrângere, cu Inter Miami. Ne felicitau adversarii după meciuri și ne spuneau că merităm să fim campioni”, a punctat Mățan pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

A continuat: „Echipa a trecut printr-un upgrade semnificativ față de sezonul anterior. Am jucat foarte ofensiv și am arătat bine. Cred că am făcut alegerea corectă când am venit în MLS și aș fi spus asta chiar dacă nu luam titlul”.

Singurul regret al lui Mățan: ”Îmi pare rău că nu l-am întâlnit pe Messi”

Un singur regret există acum pe agenfa fostului internațional de juniori: ”La primul meci cu ei nici nu era în discuție sosirea lui în SUA, dar la al doilea a avut prezentarea exact după partida cu noi. A lipsit foarte puțin să-l întâlnesc pe gazon, dar nu e timpul pierdut. Poate sezonul viitor se va întâmpla această confruntare, pe care mi-o doresc mult”.

ADVERTISEMENT

Explică faptul că MLS nu mai e campionatul văzut în Europa drept un prilej de enterteinment: ”Doar în ultimii doi ani, adică față de când am venit prima dată, în 2021, schimbările sunt majore. Vin tot mai mulți antrenori care fac diferența, se lurează tactic, condițiile sunt incredibile, sunt aduși din ce în ce mai mulți tineri, fiindcă MLS se transformă într-o rampă de lansare excelentă, gen Olanda sau Belgia. Sigur, Messi e Messi, înseamnă exepția, dar, în rest, uitați-vă câți puști sunt cooptați în Liga americană. Suflul e cu totul altul”.

Alexandra Stan și O-zone pentru colegii de la Columbus

Petrecerea de titlu? „Puțin în vestiar, circa o oră și jumătate la un restaurant, apoi la un club în gen rooftop, unde ne-am distrat până spre dimineață. A curs multă bere în special, deloc șampanie, cred că a fost o chestie legată și de sponsori”.

ADVERTISEMENT

Muzică românească? „Nu acum, dar, de-a lungul sezonului, le-am mai pus colegilor sounduri de-acasă. Deloc manele, serios!, ci muzică gen sau Ozone – Dragostea din Tei. O știu toți, le place”.

Va urma o vacanță, dar Mățan surprinde când spune că „n-aș da România pe SUA, dacă m-ai pune să aleg unde să mă stabilesc. La New York, de exemplu, mi se pare o nebunie. Supraaglomerat, foarte scump, prea complex. Poate Miami e mai OK, acolo n-aș zice chiar nu! Dar îmi place mai mult în România. Mi se pare că nu ne apreciem țara prea mult, așa cum ar merita oamenii, locurile”.

ADVERTISEMENT

Alex Mățan nu uită Rapidul: „Îmi curge sânge vișiniu”

Spune că mesajul cel mai emoționant l-a primit de la nașa sa, soția lui Alex Mitriță: „A fost un text de suflet, pe care l-am apreciat mult și-i mulțumesc”.

Se întoarce cu gândul și spre Rapid, unde a petrecut puțin timp sub bagheta lui Mutu, înainte de a reveni în SUA: „Nu regret deloc experiența de acolo. Aș spune chiar că mi-a rămas sânge de rapidist în vene. Din păcate, m-am accidentat chiar la primul meci ca titular și, când am aflat că voi sta două luni, mi-am dat seama că nu va fi o perioadă confortabilă.

Intrasem într-o depresie, dar omul care m-a ajutat enorm să-mi revin e actualul antrenor al lui Columbus. Mi-a dat o încredere imensă, m-a păstrat pe teren inclusiv în meciuri în care m-aș fi schimbat singur prin minutul 70. Îi datorez totul”.

Ochii pe Euro: ”Aș veni la lot cu primul avion”

Ultima barieră rămâne acum „Depinde doar de mine să fiu în formă pentru a mi se da șansa să vin la lot. Nu m-a căutat nimeni din staff până acum, dar n-am o problemă cu asta.

Înțeleg. S-a creat acolo probabil un nucleu, e normal a selecționerul să mizeze pe el, dar eu sunt cu sufletul alături de echipa națională și, dacă voi fi convocat, vin cu primul avion”, a conchis Mățan.

37 de meciuri a disputat Mățan pentru Columbus Crew, marcând două goluri și adunând 12 pase decisive

1 an de contract mai are Mățan în MLS, angajamentul îi expiră la finalul lui 2024