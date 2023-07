Alexandra Stan, adevărul despre relația cu George Pușcaș: ”Eu sunt foarte sinceră”

Alexandra Stan rămâne una dintre cele mai apreciate artiste din România. Deși se bucură de un succes imens din punct de vedere profesional însă, se pare că pe plan amoros, artista a avut parte de numeroase peripeții.

Alexandra Stan, adevărul despre relația cu George Pușcaș

Drept urmare, o imagine care a apărut pe internet a generat mari controverse. S-ar părea însă că realitatea e cu totul alta. Vedeta spune că este și rămâne în continuare o persoană cât se poate de sinceră.

Aceasta spune că nu are o relație cu George Pușcaș, ci că pur și simplu a mers într-o vacanță cu mai multe persoane. De asemenea, în imaginea care a generat controverse, nu se vede nimic ieșit din comun.

Alexandra Stan a mai dezvăluit public că dacă va fi într-o relație, va anunța acest lucru și nu va aștepta să circule zvonuri legate de viața ei personală, așa cum s-a întâmplat de această dată.

„Dacă mergi într-o vacanță cu niște oameni și sunt mai mulți oameni la o masă, nu înseamnă că ești cu unul din oamenii ăia. Voi ma cunoașteți pe mine, eu sunt foarte sinceră. Dacă eu aveam o relație, eu eram prim care ieșea în față și ziceam”, a declarat Alexandra Stan, la Antena Stars.

Artista a trecut printr-o despărțire dureroasă

Menționăm că deși se afișează mereu cu zâmbetul pe buze, celebra artistă s-a luptat și cu depresia. A trecut printr-o despărțire dureroasă, iar la un moment dat povestea că muzica a fost cea care a salvat-o.

Nu a spus despre cine este vorba, cert este că Alexandra Stan a avut de depășit momente cumplite.

Alexandra Stan povestea că versurile au făcut-o să realizeze că nu este singură. Mai mult de atât, dacă nu ar fi fost acea muzică, poate nu ar fi depășit atât de greu acea perioadă din viața sa.

”Artistul meu internațional favorit este J Balvin. A venit la Neversea, iar eu am ajuns aici special pentru el, să-l văd. (…) Când eram într-o relație în care sufeream, omul ăsta avea niște versuri care se potriveau exact cu ce trăiam eu.

Și m-a ajutat să trec peste greutăți. Am simțit că nu sunt singură. Am simțit că cineva înțelege prin ce trec eu, chiar dacă nu mă cunoaște și, poate, niciodată nu o să mă cunoască. Am reușit să trec peste, datorită muzicii lui”, a declarat artista pentru .