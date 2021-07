Alex Velea dezvăluiri din copilărie. A fost olimpic, dar a repetat un an de școală

Alex Velea a fost un elev model, olimpic la mai multe materii. A fost însă nevoit să repete un an de școală. Chiar și așa a terminat liceul cu o medie foarte bună, apoi s-a înscris la facultate.

Și-a terminat studiile, dar cariera muzicală a fost mult mai importantă pentru el.

Alex Velea dezvăluiri din copilărie

Poate nu mulți sunt cei care știau că a fost un elev model. A avut note mari la școală, ba mai mult a fost olimpic la mai multe materii, printre care matematica și franceza.

Chiar și așa a fost nevoit să repete un an de școală. Deja începuse să susțină din ce în ce mai multe concerte și îi era mai greu să ajungă și la ore, chiar dacă a făcut naveta cât a putut de mult. A terminat liceul cu o medie foarte mare, fiind premiant.

Artistul a povestit că mama sa îl îndemna să-ți termine studiile pentru că nu avea încredere în proiectele sale muzicale. În final s-a înscris și la facultate și a învățat pentru a-și lua diploma de licență, așa cum și-a dorit mama sa. Alex Velea este inginer.

“Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt.

M-au întrebat de ce îmi doresc diploma, le-am promis că nu o să încep să profesez niciodată, voiam diploma de dragul mamei mele”, a povestit Alex Velea, în exclusivitate, la

Cine l-a ajutat pe Alex Velea să devină chibzuit

Velea și-a terminat studiile, dar nu a profesat niciodată. Ușor, ușor părinții săi și-au dat seama că fiul lor va avea succes în muzică. că cea care l-a ajutat să pună un ban deoparte a fost iubita sa, Antonia.

“Dacă nu agonisești și noi până la 30, 40 de ani nu agonisim că suntem toți petrecăreți… Și eu am trecut prin greu, dacă nu era Antonia nu eram în stare să pun un ban deoparte, a contat foarte mult în viața mea.

Până atunci nu am strâns nimic, nu am făcut nimic și am făcut câțiva bani frumoși, dar nu s-a legat”, a mai spus Alex Velea.