Alexandra Croitoru, al nouălea Golden Buzz Românii au Talent 2022, poveste dramatică. Este însărcinată la 15 ani şi are 16 fraţi şi surori

Alexandra Croitoru a primit al nouălea Golden Buzz la Românii au talent, Dragoș Bucur fiind cel care a apăsat butonul auriu de data aceasta. Adolescenta în vârstă de 15 ani i-a emoționat pe cei patru jurați cu interpretarea sa.

Tânăra este pasionată de muzică și visează să devină o artistă cunoscută la un moment dat. Alexandra Croitoru este din Bistrița Năsăud, dar locuiește în București de câțiva ani.

Alexandra speră ca să fie o rampă de lansare în muzică pentru ea. Este adoptată și nu și-a cunoscut părinții, însă cei adoptivi au avut grijă să nu-i lipsească nimic.

„Mă numesc Croitoru Alexandra Paulina, am 15 ani. M-am născut în județul Bistrița Năsăud și m-am mutat în București acum câțiva ani. Să vii direct din Bistrița până în București e foarte greu să te acomodezi cu accentul, cu persoanele.

Sunt altfel persoanele aici. E orașul mai mare, mai periculos, dar înveți. Am venit la Românii au Talent ca să arăt lumii ceea ce pot și să vadă și alții ceea ce mi-a dat Dumnezeu.

Poate mă vede cineva și reușesc să mă lansez în muzică. Visul meu este doar un vis care nu știu dacă va deveni realitate vreodată.”, a explicat Alexandra în prezentarea sa.

Dragoș Bucur a fost emoționat de interpretarea Alexandrei, care i-a cucerit pe jurați cu vocea ei. Prezentatorul vrea ca adolescenta să ajungă departe și crede în talentul ei.

„Eu cred că fiecare dintre noi ajungem acolo unde suntem ca rezultat al vieții pe care o ducem și a experiențelor prin care trecem. Tu ai spus că ești adoptată, dar eu cred că asta este parte din viața ta, cu bune și cu rele.

Vine cu un bagaj emoțional puternic pentru tine, vine cu niște traume, frustrări și întrebări care sigur te vor măcina toată viața…

Muzica pe care am auzit-o, momentul este format din vocea ta, din felul în care arăți, din cuvintele pe care le-ai spus, din emoția pe care ai transmis-o.

Ești un om extraordinar! Ținând cont de toate lucrurile astea…eu cred că trebuie să mergi direct până în capăt”, i-a spus concurentei, după care a apăsat butonul auriu, la Românii au talent.

Alexandra Croitoru este însărcinată la 15 ani

„Sunt adoptată. Mama mea biologică a murit când aveam eu 6-7 luni. Avea tumoră pe creier. Mai am 16 frați și surori. Eu sunt al șaptesprezecelea copil. Tot ce știu e că tatăl meu biologic m-a abandonat în spital. Nu a vrut să știe nimic de mine, nici măcar nu e trecut în certificat.

Aproape de 11 luni am fost adoptată. Pe părinții mei adoptivi îi consider părinți deoarece m-au crescut, m-au hrănit, m-au trimis la școală. Mereu mă pot baza pe ei cu orice problemă aș avea. Sunt fericită că am o familie, dar mă simt și singură în același timp pentru că nu știu de unde sunt și cine sunt”, a mai spus concurenta la Românii au talent.

Alexandra urmează să devină mamă și nu are de gând să renunțe la copil, chiar dacă e foarte tânără. Adolescenta este adesea judecată de cei din jur pentru că este însărcinată la o vârstă atât de fragedă, dar muzica o ajută să treacă peste orice.

„În momentul de față urmează să fiu mamă. Mi-a schimbat viața total. Mi-am dat seama că pentru copil eu sunt universul lui și că fără copilul ăsta nu aș avut parte de fericire cu adevărat.

Copilul ăsta e lumina mea, e fericirea mea. Eu nu îmi abandonez copilul. Am să îl cresc eu și nici nu vreau să îl avortez. Să îmi omor propriul copil.

Mulți oameni mă judecă pentru faptul că sunt gravidă la 15 ani, dar nimeni nu știe prin ce am trecut sau ce simt eu. Atâta timp cât eu și Dumnezeu știm ce s-a întâmplat cu adevărat, nu mai contează nimic. Doar muzica mă înțelege și prin muzică trăiesc”, a adăugat ea.