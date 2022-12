Alexandra și Codruț de la Puterea dragostei, sezonul 3, i-au luat pe toți prin surprindere, de Crăciun. Imaginea apărută cu cei doi

Surpriză uriașă pentru fanii unuia dintre cele mai iubite cupluri devenite celebre datorită reality-show-ului Puterea dragostei! Alexandra și Codruț, câștigătorii celui de-al treilea sezon al emisiunii de la Kanal D s-au împăcat chiar de sărbători!

Alexandra și Codruț de la Puterea dragostei, din nou împreună

După de despărțiri pe bandă rulantă, se pare că spiritul Crăciunului i-a reapropiat pe cei doi, astfel că au petrecut această sărbătoare împreună.

Nimeni nu le mai dădea vreo șansă mai ales după ultima despărțire, care părea să fie una definitivă. Iată că viața i-a surprins până și pe cei doi protagoniști ai acestei complicate povești de iubire!

În urmă cu câteva luni, că nu mai există nicio cale de a se întoarce la Alexandra, blondina care i-a furat inima în casa Puterea dragostei.

Ba mai mult, anul acesta bihoreanul a spus că și-a refăcut deja viața și că planurile sale nu o mai au în vizor pe Alexandra. Acesta afirmase într-un interviu acordat pentru pagina de că are pe altcineva și că Alexandra a devenit istorie pentru el.

Acum câteva luni, Codruț se iubea cu o altă blondină

Se pare că noua relație a lui Codruț nu a durat prea mult, căci orădeanul și-a dat seama că e bine tot în brațele fostei sale iubite.

„I-a luat altcineva locul Alexandrei. Sunt cu o altă femeie. E un început, câteva săptămâni și sper să fei bine. Pe această cale, Ramona mea, te pup. Așa o cheamă. Sper să fie o relație de lungă durată. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut și acum suntem la început de relație.

E de la Deva ea. Am cunoscut-o în mediul online. Ea mi-a dat un like pe TikTok și de acolo a început totul. Este atrăgătoare din toate punctele de vedere. E blondă, am eu ceva pentru blonde.(…) E mai cuminte Ramona decât Alexandra, asta până se enervează”, spunea Codruț despre femeia cu care a înlocuit-o, pentru scurtă vreme, pe Alexandra.