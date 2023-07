Dorian Popa și-a îndeplinit marele vis. Moment emoționant pentru artist: ”Nu am crezut niciodată”

Dorian Popa și-a îndeplinit marele vis. Se pare că munca sa din ultimii ani a fost cu adevărat răsplătită. Iar asta o confirmă și artistul care a publicat un mesaj emoționant, alături de un videoclip pe măsură. Fanii săi au fost de asemenea surprinși.

Dorian Popa, întâlnire memorabilă la Neversea

Dorian Popa, la fel ca și alți artiști și vedete din România, a ajuns la Neversea. Nu avea să știe însă că Dorian Popa s-a întâlnit cu J Balvin, iar momentul a fost unul cu adevărat deosebit.

Într-o postare pe contul personal de socializare, artistul le-a povestit fanilor săi totul. Acesta a publicat un clip video alături de J Balvin, pe numele său adevărat José Álvaro Osorio Balvín. Artistul columbian s-a întâlnit cu Dorian Popa în culise.

Cei doi au dat mâna, s-au îmbrățișat, iar lucrurile au fost rupte dintr-un vis. Dorian Popa spune că niciodată nu se gândea că își va îndeplini această mare dorință. De asemenea,

„J Balvin. Omul. 9.07.2023. Ziua în care am dat mâna și l-am îmbrățișat pe acest tip uimitor. Nu am crezut niciodată că dacă muncesc din greu o să ajung atât de departe. Mulțumesc Doamne, mulțumesc J”, a scris Dorian Popa pe Instagram, unde a postat un filmuleț în care apare alături de Balvin.

Iar fanii au fost și ei în extaz. Nu puțini sunt cei care l-au felicitat pentru artist pentru că și-a îndeplinit marele vis. Inclusiv Liviu Teodorescu a comentat la postare. ”Mamă, ce îmbrățișare. Data viitoare când ne vedem te pup direct acolo”, a glumit Liviu Teodorescu.

Alexandra Stan l-a văzut și ea cu J Balvin

Dorian Popa nu a fost singurul care a avut parte de o întâlnire memorabilă. La rândul ei, Alexandra Stan a avut șansa să îl vadă pe J Balvin. Artista a venit doar pentru el la festival și spune că piesele acestuia i-au fost alături în cele mai grele momente.

A avut de depășit o despărțire nefericită, iar versurile lui J Balvin au făcut-o să nu se mai simtă singură. De asemenea, se pare că artistul a reușit să îi schimbe viața total Alexandrei Stan la acea vreme.

”Artistul meu internațional favorit este J Balvin. A venit la Neversea, iar eu am ajuns aici special pentru el, să-l văd. Hai să-ți zic ce mi-a făcut: m-a ajutat foarte mult. Pentru că eu, când eram într-o relație în care sufeream, omul ăsta avea niște versuri care se potriveau exact cu ce trăiam eu.

Și m-a ajutat să trec peste greutăți. Am simțit că nu sunt singură. Am simțit că cineva înțelege prin ce trec eu, chiar dacă nu mă cunoaște și, poate, niciodată nu o să mă cunoască. Am reușit să trec peste, datorită muzicii lui”, a declarat artista pentru .