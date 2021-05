Alexandra Stan, dezamăgită de comportamentul lui Tristan Tate. Are legătură cu imaginile intime 

Alexandra Stan este extrem de dezamăgită de comportamentul lui Tristan Tate, după ce înainte de Paște au apărut câteva imagini intime cu cei doi. Cântăreața s-a arătat supărată că a ajuns în această ipostază neplăcută.

Fosta concurentă de la Survivor România a mărturisit că nu se aștepta să fie protagonista unui episod din intimitate. Este vorba de ipostazele în care blondina a fost pozată de fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, chiar în locuința acestuia.

Artista a lăsat de înțeles că persoana care a „scăpat” în presă imaginile este chiar Tristan Tate, cu care începuse recent o poveste de dragoste. Alexandra Stan și omul de afaceri au ajuns împreună după ce vedeta l-a contactat să vorbească despre business-uri.

Alexandra Stan, declarație despre Tristan Tate. Ce spune despre pozele intime

„Eu tot timpul iubesc. Mi-e frică să spun acum dacă am sau nu o relație, nici nu știu cum o să se interpreteze. Eu dacă ies cu un bărbat și îmi place de el, există o conexiune, o chimie, mie nu îmi e frică de sentimentele pe care le am.

Eu îmi dau seama că mă îndrăgostesc destul de repede și nu mi-e teamă să zic chestia asta. Nu știu cum percep ei asta, poate li se pare că sunt nebună dacă ne știm de foarte puțin timp.

Simt o atracție și o chimie cu cineva, dar știi cum e: nu spune: «Hop!» până nu sari pârleazul”, spunea Alexandra Stan în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, în urmă cu foarte puțin timp.

Ulterior, vedeta a trecut de la extaz la supărare, adăugând că este o persoană foarte asumată, motiv pentru care a întrerupt orice fel de legătură cu Tristan Tate, bărbatul cu care a avut o scurtă relație amoroasă.

Iată că lucrurile au stat complet diferit și cântăreața a fost nevoită să încheie acest capitol din viața sa, care i-a lăsat un gust amar mărturisind totodată că nu-i vine să creadă că mai sunt persoane care dau tabloidelor fotografii din dormitor.

„Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat.

Sunt o persoană asumată. Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie.

Nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legătură”, a declarat Alexandra Stan despre episodul cu Tristan Tate pentru cancan.ro.