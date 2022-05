Alexandra Stan, reacție acidă după ce a fost criticată pentru aparițiile incendiare: “Îmi doresc să nu mai conteze imaginea”

Alexandra Stan a reacționat după ce a fost criticată pentru aparițiile incendiare, inclusiv pentru faptul că a pozat aproape goală pentru coperta celui mai recent album. Artista spune că nu imaginea este cea care contează cu adevărat.

Alexandra Stan, reacție acidă după ce a fost criticată pentru aparițiile incendiare

Cântăreața și-a lansat noul album, Rainbows, . Alexandra Stan a venit la lansare îmbrăcată cu un body decoltat și cu ciorapi de plasă.

Vedeta spune că noul album o reprezintă în totalitate, inclusiv imaginea de pe copertă. Artista a explicat că felul în care a pozat reprezintă o muncă de mai bine de un deceniu și nu este vorba doar despre o imagine.

Alexandra Stan este de părere că talentul și munca din spatele noului album contează mult mai mult decât ipostaza în care a pozat pentru coperta acestuia.

“Este coperta albumului meu. Albumul ăsta mă reprezintă în totalitate, asta sunt eu Rainbows. Am avut curajul și puterea de a mă arăta așa în fața oamenilor, dar dincolo de această aparență stă un talent și o muncă de 12 ani, cu o echipă numeroasă.

Îmi doresc să nu mai conteze imaginea și felul în care te prezinți fizic oamenilor, cât contează toată munca depusă. Uită-te câți oameni au fost aici în seara asta!

Cred că ar fi mai bine să schimbăm tonul întrebărilor! Să nu înțeleagă lumea că eu mă dezbrac așa….da, mă dezbrac la duș, în baie, cum se dezbracă toată lumea!”, a declarat Alexandra Stan pentru .

Alexandra Stan a lansat celde-al cincilea album de studio din cariera sa muzicală. Rainbows conține 15 piese, iar vedeta a lucrat la el foarte mult și este mândră de rezultat.

Alexandra Stan a trecut peste divorțul de anul trecut

În vara anului 2021, Alexandra Stan a șocat pe toată lumea după ce a anunțat că s-a căsătorit, în mare secret, cu Emanuel Necatu. Din păcate, mariajul a durat doar câteva luni, iar

Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după ce artista s-a întors în România după participarea la Survivor. Totul s-a întâmplat foarte rapid, iar divorțul a fost un lucru bun pentru cântăreață, după cum a declarat recent.

“Foarte multe melodii le-am scris după despărțiri. Am suferit, iar după am făcut o melodie din care mi-am dat seama că am făcut ceva bun.

Sunt foarte bine, mai ales că a putut să materializez toată suferința asta în ceva frumos. Ești fericit atunci când ești mulțumit cu ceea ce faci.”, a declarat Alexandra Stan la .