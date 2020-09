Alexandru Arșinel, de nerecunoscut. Ce a ajuns să facă marele actor

Alexandru Arșinel (81 de ani) este în continuare activ pe scena teatrului, deși în ultima perioadă a fost nevoit să stea departe din cauza pandemiei de coronavirus. Renumitul actor s-a retras la Sinaia de când a apărut pandemie, acolo unde a stat împreună cu soția sa.

Cunoscutul artist își ajută băiatul cel mic, care de vara anului trecut se dedică unei mici afaceri cu legume, având o seră în afara Capitalei. Weekendul care tocmai a trecut l-a prins pe Alexandru Arșinel la o tarabă din zona Cotroceni unde a scos la vânzare diferite legume, dar și bulion făcut în casă.

Greu de recunoscut la prima vedere, actorul din celebre reclame la farmacia Catena a descărcat mai multe lădițe cu legume și a stat preț de o oră la tarabă. Potrivit click.ro, acesta era îmbrăcat modest și a stat în permanență cu masca de protecție pe față.

Alexandru Arșinel, surprins la vânzare, la o tarabă în piață

Sursa menționată mai arată că, legumele vândute de Alexandru Arșinel sunt apetisante, în timp ce prețurile rezonabile. Se pare că acesta vinde roșiile la 6 lei/kg, ardeii kapia 10 lei, guliile 6 lei, iar sucul de roșii făcut în casă costă 15 lei/litrul.

Actorul a mărturisit că îi place să stea printre oameni, mai ales că izolarea l-a prins la Sinaia. Perioada aceasta și-a descoperit și pasiunea pentru produsele bio și s-a ocupat îndeaproape de sera pe care o deține fiul său cel mic, Cristian.

„Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază… Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădițele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soția mea.

Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producția lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrășat «bio» în izolare. Nu mult, 2-3 kg”, a mărturisit Alexandru Arşinel, potrivit sursei citate.

Cristian Arșinel este absolvent de Drept și de ASE, dar cu toate acestea în vara anului trecut s-a dedicat unei pasiuni mai vechi. Fiul renumitului actor s-a apucat de grădinărit și chiar a reușit să-și vândă produsele în marile lanțuri de magazine.

Partenerul de scenă al regretatei Stela Popescu mai bine de patru decenii este tare mândru de afacerea prosperă a fiului său, motiv pentru care a lăsat de-o parte problemele medicale și își ajută băiatul în sera pe care acesta o deține.

