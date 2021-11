Alexandru Arșinel, declarații exclusive înainte de operația la inimă: “Încă mai respir. Dacă am scăpat până acum, scap și de această dată”

Alexandru Arșinel (82 ani) a trecut prin numeroase cumpene în ultimul timp, actorul întâmpinând probleme de sănătate destul de grave. În urmă cu două luni, actorul s-a simţit destul de slăbit, obosit şi cu o stare generală proastă.

Acesta a pus simtomele pe baza infecţiei cu Covid-19 pe care a avut-o anterior, însă, în urma unor investigații medicale, a aflat că trebuie să suporte o intervenție chirurgicală pe cord deschis. Înainte de complicata operație, actorul trebuie să fie supus unei alte interventii preoperatorie.

Alexandru Arșinel, operat la inimă, într-o clinică privată

pentru care se pregătește de căteva săptămâni. Actorul ştia că urmează să aibă aceste două intervenţii, tocmai de aceea s-a pregătit temeinic și a respectat protocolul medical.

Încă de săptămâna trecută, actorul s-a conformat indicaţiilor medicale şi s-a pregătit pentru cele două intervenţii, după cum ne mărturisea în momentul în care l-am contactat pentru a realiza un interviu în memoria Stelei Popescu, la 4 ani de la moartea actriței. Actorul a consumat doar alimentele indicate de medic, şi-a făcut analizele medicale, s-a odihnit şi s-a hidratat corespunzător.

În acest moment, actorul este internat într-o clinică privată din Bucureşti unde va suferi ambele intervenţii. Prima intervenţie va fi una de pregătire pentru operaţia pe cord.

„Astăzi intru într-o operație suplimentară, urmând ca operația de bază să o fac săptămâna viitoare. Ambele intervenții sunt la o clinică privată, la aceeași clinică privată.

După ce mă conving că este în regulă, vă dau mai multe detalii. Presupun că săptămâna viitoare o fie totul clar. Sunt bine (n.r. ca stare generală).”, a declarat Alexandru Arșinel, pentru FANATIK, astăzi.

„ Dacă am scăpat până acum, scap și de această dată”

“Încă mai respir, fac în așa fel încât să mă pregătesc pentru o întâlnire cu chirurgul. Doctorii trebuie să facă ceva, plus de asta suntem obligați la aceste întâlniri. Am avut parte de ele de foarte multe ori, la un nivel grav. Dacă am scăpat până acum, scap și de această dată. Doamne ajută!, a declarat actorul.

Aniversarea Stelei este pe 23 noiembrie. A fost o femeie minunată. Un om minunat, nu o actriță. Un om minunat. Îmi pare rău că la un moment dat ne-a părăsit lăsându-ne destul de părăsiți.”, ne spunea Alexandru Arșinel, săptămâna trecută, în exclusivitate, în momentul în care l-am contactat pentru a stabili să realizăm împreună un material omagial la 4 ani de la moartea Stelei Popescu.

Alexandru Arșinel are un istoric medical delicat, aceasta, a fost supus unui transplant de rinichi, în anul 2013, la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj, iar, în anul 2018, medicii de la Spitalul Universitar, din București, i-au montat un stent, după ce a suferit un infarct.

În 2021, actorul a fost diagnosticat cu Covid-19, însă, din fericire, forma suferită a fost una ușoară.