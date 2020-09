Alexandru Băluță, fost jucător la Slovan Liberec, crede în șansele FCSB: ,,Individual, sunt peste ei”

Alexandru Băluță este optimist înaintea meciului din preliminariile Europa League între FCSB și Slovan Liberec și crede că jucătorii lui Toni Petrea sunt net superiori cel puțin din punct de vedere tehnic.

Înainte de meciul cu FCSB, Slovan Liberec a făcut doar un egal acasă cu MFK Karvina, scor 1-1, în etapa a patra a campionatul din Cehia, iar oaspeții au egalat la ultima fază a meciului prin Eduardo Santos, în timp ce Slovan a deschis scorul în minutul 55 prin Jhon Mosquera și părea că va câștiga meciul.

Dacă Slovan s-a încurcat inextremis în ultima etapă, FCSB, cu un lot subțiat semnificativ de cazurile de COVID-19, a câștigat fără emoții în campionat, 3-0 cu FC Argeș, după un hattrick al lui Dennis Man.

Alexandru Băluță: ,,Liberec e într-o formă foarte bună”

Fotbalistul român are cuvinte de laudă la adresa echipei din Cehia: ,,Au schimbat mulți jucători, de la an la an îi schimbă. Mulți jucători împrumutați, dornici să se afirme. E o echipă bătăioasă”, a spus sincer Băluță.

În același timp, fostul jucător al Craiovei crede că va fi un meci echilibrat: ,,Nu știu sincer, va fi un meci destul de echilibrat. Liberec e o echipă care se bate pentru orice minge, muncește foarte mult, aleargă foarte mult. Va fi un meci dificil”.

Șansele FCSB-ului cresc ușor-ușor, după ce FANATIK a aflat în exclusivitate că Florin Tănase va reveni pe teren, iar Toni Petrea va fi pe bancă, dar în același timp Florinel Coman este accidentat, iar pe lista jucătorilor infectați se adaugă Buziuc, Briceag, Valentin Crețu și Olimpiu Moruțan.

Alexandru Băluță: ,,Este o echipă care nu renunță niciodată, joacă până în minutul 90”

Actualul jucător al Akademiei Pușkaș îi avertizează pe jucătorii FCSB-ului: ,,Este o echipă care aleargă foarte mult. Important e ce vor face cei de la Steaua, individual sunt peste ei, din punct de vedere tehnic. Este o echipă care nu renunță niciodată, joacă până în minutul 90”, a spus fotbalistul pentru digisport.

Din ultimele informații, se pare că meciul dintre FCSB și Slovan Liberec care ar fi trebuit să se dispute joi, va fi amânat cu 48 de ore, datorită problemelor de lot cu care confruntă roș-albaștri, pentru ca măcar o parte din jucători să se poată negativa Ba mai mult, se pare că Poli Iași este de acord să amâne și meciul din campionat de duminică. În cazul în care meciul va fi amânat, Gigi Becali vrea să mai facă două transferuri, iar cei doi jucători ar putea fi înscriși pe lista UEFA, deoarece aceasta poate fi modificată cu două nume cu 48 de ore înainte de meci.

Alexandru Băluță a jucat 25 de meciuri pentru Slovan Liberec, pentru care a marcat cinci goluri, fiind împrumutat de la Slavia Praga, iar acum joacă în Ungaria, la Akademia Pușkaș.

