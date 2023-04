Alexandru Crețu își pune cenușă în cap după cartonașul roșu din meciul cu Sepsi: „Stupid! E doar vina mea”

Universitatea Craiova , scor 2-1 în ultima etapă a turului din play-off-ul SuperLigii. Cu acest succes, formația antrenată de Eugen Neagoe a înregistrat a doua victorie consecutivă și s-a apropiat la doar patru puncte de liderul Farul Constanța.

Alexandru Crețu își face autocritica după cartonașul roșu primit cu Sepsi: „Îmi pare rău că ratez două meciuri foarte importante”

Alexandru Crețu a deblocat tabela la Sf. Gheorghe la scurt timp după fluierul de start al reprizei secunde. Fotbalistul de 30 de ani a înscris cu un șut din afara careului. Un sfert de oră mai târziu, din partea lui Marcel Bîrsan, după o intrare cu piciorul ridicat și va rata derby-urile cu FCSB și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Sunt fericit pentru victorie. Le mulțumesc băieților că au luptat și au jucat fără mine 30 de minute. Le mulțumesc că au adus cele trei puncte. Am luat un roșu stupid, e doar vina mea. Îmi pare rău că ratez două meciuri foarte importante pentru echipă. Chiar sunt dezamăgit.

Erau foarte importante cele trei puncte. Vorbeam înaintea meciului că indiferent cum vom evolua și indiferent cum va decurge jocul trebuie să mergem cu cele trei puncte acasă. E clar că victoriile aduc victorii, îți aduc moral.

ADVERTISEMENT

Mergem la Craiova și vom pregăti meciul cu Steaua (n.r. FCSB) cu entuziasm. Vom avea un stadion incredibil, va fi aproape full și cred că vom un meci mare”, a declarat Alexandru Crețu, la finalul jocului.

„E greu să vorbești de titlu”

Universitatea Craiova s-a apropiat semnificativ de primele locuri din play-off-ul SuperLigii. Farul primește vizita celor de la CFR Cluj la Ovidiu, în timp ce FCSB merge în Giulești pentru derby-ul cu Rapid în celelalte două partide din etapa a 5-a a play-off-ului.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Alexandru Crețu nu vrea să aducă în discuție lupta la titlu. „Nu neapărat că suntem discreți, dar e greu să vorbești de titlu. Să zicem: ‘bă, ne batem la titlu’. Nu pentru că sunt echipe în față noastră joacă și ele. Ok, matematic, dar la fotbal nu e matematică.

Dacă ar pierde toate și câștigăm noi e simplu. Nu e chiar așa la fotbal. Luăm fiecare meci în parte și țintim cât mai sus. Sperăm ca jocul nostru să demonstreze asta”, a mai spus mijlocașul defensiv al oltenilor.

ADVERTISEMENT

Jovan Markovic, al doilea gol consecutiv la Universitatea Craiova: „Nu o să mă supăr că sunt rezervă”

Deși intră din postura de rezervă pe gazon, Jovan Markovic reușește să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Atacantul de 22 ani a înscris în poarta lui Sepsi la scurt timp după eliminarea lui Alexandru Crețu. „Nu sunt supărat. Când intru încerc să îmi fac treaba. Niciodată nu o să mă supăr că sunt rezervă sau că nu joc din primul minut.

ADVERTISEMENT

Ne așteptam să fie un meci greu, a fost o ambiție mai ales pe final când a luat Alexandru Crețu roșu. Ne bucurăm că am marcat foarte repede după ce a luat roșu. Am ținut de scor și am luat cele trei puncte pentru că sunt importante pentru noi, mai ales în deplasare.

Noi ne gândim la un loc pentru Europa și sunt șanse matematice pentru locul 1. Ne vedem de jocurile următoare și la final tragem linie și vedem unde ne clasăm. Am avut câteva dezavantajate, am pierdut cu echipele mai jos clasate, am făcut câteva greșeli.

Universitatea Craiova tot timpul a venit cu această pretenție și ne batem în fiecare an pentru titlu. Nu s-a reușit sperăm să se reușească anul ăsta sau pe viitor”, au fost cuvintele lui Jovan Markovic.