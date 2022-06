Alexandru Delea a dezvăluit ce face cu premiul de 100.000 de euro de la Survivor: „E momentul meu”

Alexandru Delea, câștigătorul Survivor, a devăzluit ce planuri are cu marele premiu și cum va cheltui cei 100.000 de euro!

Alexandru Delea a dezvăluit ce va face cu premiul de 100.000

Alex Velea a dezvăluit ce va face cu marele premiu pe care tocmai l-a câștigat în urma emisiunii Survivor de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Într-o declarație făcută după finalul emisiunii, când a aflat că el va pleca acasă cu cei 100.000 de euro, concurentul a transmis că plănuiește să o surprindă pe mama lui.

După ce aceasta l-a ajutat toată viața lui, inclusiv cu un loc de muncă la afacerea familiei, spus că este momentul pentru a o face mândră pe mama sa și pentru a o ajuta din punct de vedere financiar. Premiul va fi folosit, așadar, pentru mama lui.

ADVERTISEMENT

„Sper din tot sufletul că mama mea este mândră, m-a ajutat toată viața până la 25 de ani, mi-a oferit muncă, educație, e momentul meu să îi ofer ceva, ceva la care nu s-a gândit niciodată”, a spus concurentul în interviul difuzat La Măruță.

Ce a declarat Alexandru Delea după ce a câștigat Survivor

Alexandru Delea mărturisea că i-a fost frică să se gândească la r, deoarece nici măcar nu știa cum o să reacționeze.

ADVERTISEMENT

Totuși, acesta a mărturisit că este mai mult decât fericit deoarece ține trofeul în brațe după cele 20 de săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

„Este un vis, mi-era frică să mă gândesc că o să fie numele meu. Mi-era frică.. nu știam cum să reacționez. Este prea puțin să spun că sunt bucuros. Să ai așa ceva în mână după atâtea luni de zile, să fii bucuros este puțin spus!

ADVERTISEMENT

Când am ajuns aici și am văzut ce înseamnă cu adevărat Survivor, nu am avut nici cel mai mic gând că voi fi câștigător, eram sigur de mine că voi ajunge foarte departe, dar să ajung să îl țin în mână, eu?

ADVERTISEMENT

Nu am crezut așa ceva în viața mea, ce s-a întâmplat în seara aceasta este un vis. Am visat și s-a îndeplinit”, a spus concurentul.

Ce i s-a întâmplat lui Alex Delea imediat după ce a câștigat finala Survivor

După fericirea și entuziasmul aflării veștii, Alexandru Delea și-a primit telefonul, pentru a vorbi cu cei dragi despre marea victorie la Survivor. Nu a avut acces la device pe parcursul concursului, conform regulamentului, iar când a intrat în posesia lui… l-a rătăcit.

„Mi-am primit telefonul și l-am pierdut în câteva ore. Mi-am pierdut telefonul. Ăsta nu e telefonul meu, am putut într-un sfârșit să intru și eu pe Instagram, dar nu am telefon, mi-am pierdut telefonul. (…) Sper să mă trezesc și cineva să mi-l aducă, că înnebunesc”, spunea Alex Delea pe rețelele de socializare.