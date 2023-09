Alexandru Meszar, anunț de ultimă oră despre demiterea lui Rednic de la UTA

Alexandru Meszar, patronul UTA-ei, a ținut să lămurească Are „Puriul” postul în pericol? Dezvăluiri de ultimă oră la FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Meszar îl reconfirmă pe Mircea Rednic: „E deranjant ce a apărut”

Horia Ivanovici l-a întrebat pe Alexandru Meszar care este situația „Puriului”: „Voiam să discutăm. Domne, am văzut foarte multe zvonuri că brusc vă pregătiți să-l debarcați pe Rednic de la UTA și mărturisesc că am rămas surprins. Vă și cunosc că sunteți un tip echilibrat și în general acolo lucrurile sunt echilibrate, și am rămas mirat”.

Omul de afaceri a fost extrem de iritat de acest subiect: „Am rămas și noi la fel. Și la nivel de zvon e deranjat ce a apărut în presă pentru că nu este stilul nostru, cum ziceți și dumneavoastră. Suntem singura echipă care am bătut FCSB în final.

Nu aveem zero puncte, nu am pierdut la cinci diferență, deci eu zic că suntem în grafic având în vedere că avem o echipă nouă, deci suntem mulțumiți aproape din toate punctele de vedere cu ce se întâmplă în momentul de față”.

Alexandru Meszar și-a făcut planuri de viitor cu Mircea Rednic: „Avem răbdare, construim”

Patronul celor de la UTA a dezvăluit și ultima discuție pe care a avut-o cu antrenorul echipei: „Avem răbdare, construim, nu pot să spun altceva. E un zvon fără niciun fel de acoperire. Deci nu au existat nici măcar vreun contact, să sunăm noi pe cineva, sau să ne gândim.

Chiar înainte să apară acest zvon clarificasem totul cu domnul Mircea vis a vis de ce strategie să abordăm în continuare, cum facem, ce mai vrem să aducem și așa mai departe.

Că avem răbdare, deci făceam planuri de viitor, nicicum de despărțire. El nu a citit-o, ci alții din club, după care am fost și eu anunțat și l-am sunat să fie pregătit și liniștit că e o invenție”.

Cum a reacționat Mircea Rednic: „Păi mai înainte am închis”

Mircea Rednic nu și-a făcut nicio grijă în privința postului său: „Era bine să-l pregătim înainte. El are o teorie că a plecat de la vreun impresar sau cine știe de unde. Să zicem că e comandată, asta a zis. Eu spun că poate a înțeles cineva greșit.

Resping total și când l-am sunat să îi spun să stea liniștit a zis că: ‘Păi, mai înainte am închis’. Nici el nu se gândea la așa ceva, chiar dacă citea el direct. Știa că nu are nicio acoperire acest articol”.

Alexandru Meszar a spus că dorește ca Mircea Rednic să rămână antrenorul echipei cel puțin până în vara lui 2025: „Mai are contract anul acesta și anul viitor”.

